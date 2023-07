Basket Fermo, 15° Torneo Internazionale con 250 ragazzi e la Piazza del Popolo

Per una settimana, il basket giovanile trova casa a Fermo. Torna per il 15° anno il torneo internazionale di basket organizzato dalla società Basket Fermo, con 18 squadre, 250 ragazzi, due palestre coinvolte e la piazza del Popolo a fare da gran finale. Per la società è Marco Marilungo a spiegare: "Torniamo a ospitare anche atleti dalla Polonia e dall’Ungheria, e poi da Roma, Latina, Bisceglie tutte le Marche. Abbiamo il supporto di importanti realtà del territorio, da Sandro Ferri dell’Isola che non c’è, a Guido Tassotti dell’hotel Astoria, ma al lavoro ci sono tanti volontari, i genitori, i nostri ragazzi che da sempre fanno grande questo torneo". Il sindaco Paolo Calcinaro parla di un torneo importante per dare visibilità alla città e per offrire ai ragazzi spazi di divertimento e di incontro, negli anni lui stesso ha aperto le porte a due giovani cestisti che erano ospiti del torneo.

"È veramente un momento coinvolgente per la città tutta", ha sottolineato il primo cittadino che con l’assessore Alberto Maria Scarfini mette a disposizione le palestre di via Leti e del Coni. La delegata del Coni, Maria Principini, spiega che c’è tanta voglia di esserci, rispetto alle edizioni precedenti al Covid si è persa un po’ la socialità che permetteva di sistemare i ragazzi nelle grandi stanze dei centri sociali: "Oggi dobbiamo stare più attenti anche all’accoglienza e abbiamo perso un po’ di volontariato ma la voglia di stare insieme e di giocare c’è tutta". Per il Coni, la delegata del territorio Cristina Marinelli sottolinea l’importanza di ritrovare occasioni di divertimento e opportunità per conoscere realtà diverse: "Non fa niente se non farete canestro, sottolinea rivolgendosi ai piccoli partecipanti presenti, sarà un’esperienza che non dimenticherete". Scarfini ricorda che si tratta di un lavoro lungo un anno: "Si curano tutti gli aspetti, compreso l’accompagnamento dei ragazzi, un torneo che dona a tutto il fermano un aspetto promozionale, competitivo e sociale".

Lieto di sostenere il progetto Tassotti per l’Astoria, Sandro Ferri ribadisce: "Sono stato un giocatore scarso ma non ho mai smesso di sognare e sono arrivato in serie A come manager e poi come allenatore, ai ragazzi dico: non smettete mai di sognare". Tra i giocatori c’è anche una ragazza, Matilde Induti, che sorride: "Mi diverto da morire, non mi importa di giocare con tutti maschi, mi so far valere e so che sarà un torneo bellissimo".

A giocare sono le categorie Aquilotti, poi gli esordienti, under 12, e gli under 15, pescati tra i 150 iscritti alla Basket Fermo, il gran finale sarà il 7 luglio, a partire dalle 16,30, direttamente in piazza del Popolo, per un abbraccio a tutti i giocatori e agli appassionati del gioco più bello del mondo.

Angelica Malvatani