Basket, pioggia di riconoscimenti La società: grande soddisfazione

Giorni di grande soddisfazione in casa della Porto San Giorgio Basket: piovono infatti riconoscimenti per il settore giovanile biancoverde che, sia in ambito femminile che maschile, continua a lavorare alla formazione di atleti di interesse regionale e nazionale. Dal 31 marzo al 2 aprile, il Comitato Regionale Fip Marche ha calendarizzato appuntamenti che si svolgeranno a Gubbio: saranno impegnate le rappresentative regionali femminili e maschili (annate 2008-2009) opposte alle selezioni umbre. Nella stessa tre giorni, in programma l’Academy Camp un raduno interregionale riservato ai migliori prospetti (annata 2009) delle regioni Umbria e Marche. In tutti gli appuntamenti consistente la presenza di atleti biancoverdi: per la rappresentativa femminile Maria Sofia De Florio e Francesca Cantone, atlete protagoniste nel campionato Under 15 con la maglia di Porto San Giorgio Basket. Nella rappresentativa maschile Marco Barbarossa, che da tre anni disputa i campionati in maglia sangiorgese, capitano della Under 15 maschile e laureatosi con i compagni campione regionale Under 14 la passata stagione. All’academy Camp, che nasce con l’obiettivo di selezionare i migliori prospetti nazionali attraverso raduni interregionali, per l’appuntamento di Gubbio risponderanno alla chiamata della Federazione Samuele Merli e Nicolò Virgili, che in maglia biancoverde disputano i campionati U14 e U15. Il commento della Porto San Giorgio Basket: "Come società non possiamo che esprimere soddisfazione per il riconoscimento e l’orgoglio per queste chiamate. Un orgoglio che condividiamo con tutta la comunità sangiorgese, accomunata da una storica passione per la pallacanestro, e che contiamo di rappresentare al massimo delle nostre possibilità, dai primi passi fino ai più prestigiosi scenari nazionali".