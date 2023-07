"Basta bitume in mare" Presidio sulla spiaggia

"Basta bitume nel nostro mare. Stop Trivelle. No Tubo! Marche fuori dal Fossile" sono le parole d’ordine del presidio in spiaggia che il Csa, Centro sociale autogestito, organizza alle 16 di domani nella spiaggia libera concessione 48 di fronte al municipio, sul lungomare: "Il gas è una merce rara da vendere e come tale crea profitti e rincari", questo l’assunto per il dibattito. "In questo contesto – aggiunge il Csa – l’assalto all’estrazione dei combustibili fossili nel mare Adriatico è scattato e per questo sono in programma: una nuova perforazione estrattiva del pozzo ’Donata 4 Dir’, di fronte a Martinsicuro ed a San Benedetto del Tronto; la riattivazione della piattaforma Sarago Mare di fronte a Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio per l’estrazione di oli bituminosi da pompare direttamente agli stoccaggi a terra. Il primo impianto andrebbe a coprire lo 0,01% del fabbisogno nazionale di gas e dal secondo si otterrebbe idrocarburo di scarsa qualità, l’ennesimo regalo a costruttori e petrolieri. Nuovi metanodotti e nuovi rigassificatori per fare dell’intera penisola l’ hub del gas europeo. Tutto questo non allieverà le bollette e non fornirà lavoro, esponendoci al rischio di disastri ambientali, per cui mobilitiamoci contro questo ennesimo scempio".