Basta combustibili fossili: convegno e flash mob

‘Chi lo ama lo protegge dalle fonti fossili’: è il titolo di Puliamo il Mondo del 2025 cui aderisce, come sempre, il circolo ‘Antonietta Belletti’, col patrocinio del Comune e con tante associazioni: quartieri cittadini Agesci, Centro culturale islamico piceno, Coordinamento Nativa, Fiab e Libertas Vitae. Una scelta obbligata "perché le Marche sono troppo indietro sulle rinnovabili. Per arrivare all’obiettivo dell’Agenda 2030 mancano ancora all’appello 5113,8 Gwh, che, tradotto, significa un deficit energetico del 70% da fonti rinnovabili. Oggi (ore 9,30) al Gigli, di fonti rinnovabili, fonti fossili e risparmio energetico, argomenti su cui dobbiamo indirizzare tutte le nostre energie – spiega Katia Fabiani, presidente del locale circolo - parlerà il nostro concittadino Luigino Quarchioni, ex presidente di Legambiente Marche, una vita dedicata al volontariato". Al termine (ore 11) ci sarà un flash mob in Piazza Garibaldi: 5 gruppi, ognuno rappresentante una fonte rinnovabile, andranno ad appendere un cartellone al centro della piazza. "Con le scuole tratteremo della fonte rinnovabile più preziosa: il risparmio energetico. Con i più piccoli faremo dei laboratori, mentre per i più grandi è prevista la redazione di un’indagine sugli sprechi energetici in classe, dai quali poi trarremo un report, sulla situazione energetica degli edifici scolastici".