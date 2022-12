Basta con i botti: i bambini testimonial

Parte dai cittadini del domani, dai bambini delle seconde A e B della scuola elementare ‘Della Valle’ di Casette d’Ete, un messaggio forte e chiaro di cui devono fare tesoro tutti: ‘Basta botti per gli animali e per tutti’. Accanto allo slogan, la scritta ‘Dalla parte degli animali’. Un messaggio frutto della campagna educativa che queste classi stanno portando avanti insieme alle insegnanti della primaria di Casette, che è stato stampato in una coloratissima locandina affissa ovunque nella frazione e che ogni bambino ha portato a casa facendosi promotore di questa campagna di educazione civica e di buon senso. I genitori hanno accolto di buon grado l’invito arrivato dai loro bambini, condividendone appieno le finalità. L’auspicio è che più gente possibile recepisca la lezione impartita dai piccoli alunni con questo appello, si mostrino altrettanto maturi e rispettosi e rinuncino a far scoppiare botti, fuochi d’artificio nella notte di San Silvestro, limitandosi a un brindisi augurale per salutare l’arrivo del nuovo anno. Una iniziativa, quella della scuola ‘Della Valle’, che fa il paio con il convegno organizzato da Comune e Polizia Locale, destinato alle scuole cittadine, dal titolo ‘Pirotecnica: conoscere il pericolo è sicurezza. Non farti prendere la mano, butta i botti’, durante il quale oltre 300 studenti hanno potuto conoscere da vicino i rischi del maneggiare materiali esplosivi. "Sono sempre più convinto che la carta giusta da giocare sia quella del coinvolgimento delle scuole – il commento del sindaco Alessio Pignotti - perché i nostri giovani si sono sempre dimostrati interessati ed attenti, pronti a fare la loro parte quando necessario". E l’idea dell’appello contro i botti ne è l’ennesima dimostrazione. Infine Pignotti, conferma che in città è sempre vietato esplodere botti "e non è necessario che io firmi alcuna ordinanza specifica in quanto tale divieto è contemplato nel regolamento di polizia urbana".

Marisa Colibazzi