Basta offendicoli dal Recchioni: "Ora avvieremo l’iter per toglierli"

A Fermo tiene banco la questione offendicoli (coperture sopra le barriere, vedi foto a destra) al Recchioni. L’argeomento era tornato sotto i riflettori dopo l’incidente accaduto a un tifoso del Cesena in occasione della partita di Serie C contro la Fermana. Mentre stava staccando uno striscione, l’anello del supporter cesenate si è impigliato sugli offendicoli posti sopra le barriere intorno al terreno di gioco dello stadio. Le prime ricostruzioni parlavano di dito mozzato del tutto ma in realtà era rimasto attaccato seppur in condizioni critiche. È stato subito operato all’ospedale di Ancona e per il momento sembra recuperato, rimanendo comunque in una posizione malconcia. Nei prossimi giorni si vedrà come risponde e nel caso si interverrà ancora. Sull’accaduto era intervenuta la Curva Duomo Fermo con un comunicato ufficiale sulla propria pagina Facebook. Da anni il tifo organizzato fermano si batte per l’eliminazione sia delle barriere che degli offendicoli dato che il caso del tifoso del Cesena non è stato il primo e con ogni probabilità non sarà neanche l’ultimo. Nella nota ufficiale, i tifosi parlano anche di una sorta di credibilità della città di Fermo che dovrebbe ricordarla "per la magnifica visione dell’imponente Cattedrale che, dalla cima del colle Sabulo, si staglia verso la notte stellata... e non perché a Fermo ci ha lasciato un dito".

Nel comunicato si richiamava anche l’attenzione dell’Assessore allo Sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini (foto) che ha parlato ai nostri microfoni della vicenda: "Innanzitutto esprimiamo, come amministrazione comunale insieme alla Fermana, vicinanza al Cesena, alla curva cesenate e al tifoso per quanto successo. Sull’argomento ho già avuto modo di sentire parte della tifoseria. Principalmente per fare un confronto costruttivo intorno alla vicenda. Colloquio che c’è sempre stato in merito a tutta quella parte aggregativa e di sostegno alla Fermana che si svolge allo stadio e fuori". Si passa poi a parlare della fattibilità effettiva della manovra, se gli offendicoli e le barriere possono essere veramente rimosse dal Bruno Recchioni. "Prima bisognerà fare un’analisi dei costi dell’operazione. In seguito, come Comune dovremo parlare e confrontarci con gli attori in gioco in questa situazione. Quindi la Fermana, come società che gestisce l’impianto, e le autorità competenti come Prefettura e Questura. Bisognerà analizzare la questione sempre in un’ottica costruttiva e migliorativa. L’iter in questione comunque verrà avviato". Ora come ora non si può assicurare che le barriere saranno rimosse e parlare di tempistiche in questa fase è praticamente impossibile. Ma la volontà da parte del Comune di Fermo c’è. Anche perché, si spera che non occorre ricordarlo, avere una squadra in Serie C è un motore di promozione del territorio di una forza non indifferente. Perciò conviene a tutti che la città sia ricordata più "per l’imponente Cattedrale che si staglia verso la notte stellata" che per le dita mozzate.

Filippo Rocchi