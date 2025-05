Battaglia alle malattie rare, raccolta fondi con Telethon

Il prossimo fine settimana sarà dedicato alla Giornata nazionale per la raccolta fondi di Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Oggi, un banchetto sarà presente alla festa del 1 Maggio a Porto Sant’Elpidio, ma per il 4 maggio, è stata organizzata una bella iniziativa al centro sportivo ‘Della Valle’ nella zona Brancadoro, a Casette d’Ete: un torneo che coniuga lo sport del calcio, con la solidarietà e il sostegno alla ricerca e, non ultimo, con l’inclusione. Protagonisti di questo evento Telethon saranno la società di calcio Real Elpidiense, con le squadre Under 12 e 13 e la squadra paraolimpica Union Picena No Limits, di Potenza Picena. "Si tratta di una importante iniziative benefica a cui siamo onorati di contribuire e partecipare per una giusta causa" afferma la real Elpidiense. "L’intento che vogliamo raggiungere è anche quello di trasmettere un forte messaggio di inclusione – spiega Pamela Burattini, responsabile Telethon -. Una iniziativa che cade nella giornata clou dedicata alla raccolta fondi, che abbiamo voluto chiamare ‘Facciamo goal contro le malattie genetiche rare’ e che è stata possibile grazie alla Real Elpidiense, per conto della quale ci siamo potuti rapportare con Roberto Greci, uno dei primi ideatori". Ma l’evento vede anche il coinvolgimento del Centro Giovanile Casette e dell’impresa sociale che lo gestisce ‘Era Futura’ oltre alla collaborazione della Pro Loco cittadina e di due imprese locali, Pan del Re e Supermercato Coal che offriranno la merenda. Tante realtà sportive, sociali, imprenditoriale e solidali che si mettono insieme per un medesimo obiettivo: sostenere la ricerca e praticare l’inclusione. L’ingresso è libero, con donazioni volontarie pro Telethon. m.c.