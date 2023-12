Battaglia contro l’Aids: "C’è da combattere. In cura qui al Murri ci sono 350 pazienti"

Non è ancora una partita chiusa quella contro l’Aids, è una battaglia da combattere, con attenzione e con prudenza. Si celebra oggi la giornata mondiale dedicata ad una malattia che qualche anno fa era una condanna a morte e che oggi invece si tiene sotto controllo, con una qualità della vita del tutto accettabile. A fare il punto della situazione fermana è Giorgio Amadio, primario dell’Uoc di Malattie Infettive dell’Ospedale di Fermo, Centro di Riferimento Aids e Centro di Riferimento per la zona Marche Sud per la diagnosi, ricovero e terapia delle Malattie Infettive. Amadio spiega che al Murri continuano ad essere in cura attualmente circa 350 pazienti: "Il concetto di cura non è riferito solo alla terapia ma implica la presa in carico del paziente, un percorso costituito dalla diagnosi, la presa in carico nel progetto di cura, l’inizio della terapia e l’aderenza ai farmaci ed il mantenimento in cura. E’ un concetto peculiare dell’infezione HivAids che richiede l’erogazione di una assistenza, complessa, per un lungo periodo, talvolta indefinito, subito dopo aver posto la diagnosi e indipendentemente dall’aver avuto accesso al trattamento".

Le nuove diagnosi di infezione da Hiv al novembre 2023 sono state 10 (7 nel 2022). Il primario spiega che la battaglia si conduce sulla prevenzione ma anche sull’intervento tempestivo: "Il messaggio importante è diagnosticare e trattare prima tutti e offrire la PrEP, o profilassi pre-esposizione, a chi ne ha bisogno. Queste due strategie combinate hanno dimostrato di ridurre i nuovi casi di Hiv. Per ridurre il numero dei "non diagnosticati" è necessario che chi abbia avuto, o ritenga di aver avuto, comportamenti a rischio faccia il test Hiv. Occorre aumentare l’accessibilità ai test per i giovani, che rappresenta la prima forma di prevenzione, per evitare diagnosi troppo spesso tardive e anticipare l’avvio delle terapie oggi molto efficaci. Oltre a campagne informative mirate, espresse con linguaggi adeguati ed efficaci, occorre far crescere la conoscenza e la consapevolezza del rischio investendo nella scuola, in collegamento con le famiglie e investendo anche nei consultori. Per questo, nel nostro ambulatorio di Malattie Infettive possono rivolgersi direttamente tutti i cittadini che intendano effettuare il Test HIV e ricevere il relativo counselling informativo".

L’ambulatorio è al terzo piano dell’Ospedale (vicino la Portineria), raggiungibile dall’ingresso principale. All’Ambulatorio possono rivolgersi, senza bisogno di prescrizione del medico curante e senza appuntamento, tutti coloro che intendano eseguire un test Hiv. L’esame è gratuito, eseguito in forma riservata o, su espressa richiesta, anonima, ed il prelievo viene effettuato presso l’ambulatorio stesso. Il risultato del test è disponibile entro 2 giorni dall’esecuzione del prelievo ematico e la consegna del referto viene effettuata esclusivamente alla persona interessata direttamente da un sanitario del Centro che offrirà, la relativa consulenza specialistica. Questo perché ad una diagnosi di Hiv si accompagna spesso il pregiudizio, lo stigma, la condanna sociale: "Quello che facciamo è anche una consulenza individuale, prendiamo in carico anche persone che abbiano una diagnosi di Hiv ricevuta da altri centri, possono fissare un appuntamento, telefonando al numero 07346252319, di sicuro non è ancora il tempo per abbassare la guardia, le malattie sessualmente trasmissibili si possono evitare con i giusti accorgimenti, purtroppo le diagnosi in questo senso sono per lo più nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni, bisogna parlarne e far capire che bisogna proteggersi e fare molta attenzione".

Angelica Malvatani