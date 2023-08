Battaglia in Tribunale tra Ottima e Comune a Porto San Giorgio

Richiamata la deliberazione, con cui la giunta municipale di Porto San Giorgio ha deciso di resistere nel giudizio promosso dalla società Ottima Srl avverso la delibera con cui il Comune di Porto San Giorgio ha deliberato di avviare il procedimento di revoca del partenariato per l’adeguamento normativo, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale; la delibera di Consiglio comunale con cui il Comune di Porto San Giorgio ha deliberato di revocare la delibera dello stesso Consiglio Comunale n. 5 del 21052020 ad oggetto: “approvazione proposta PPP per adeguamento normativo, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale”, affidando la rappresentanza e difesa di questl Comune di p Comune all’avv. Maurizio Discepolo del Foro di Ancona. Rilevato che l’importo complessivo del patrocinio (compenso professionale, iva, cap e spese) viene concordato in euro 3.650,00 da impegnare sul competente capitolo di bilancio 2023 “spese per compensi professionali avvocatura esterna”; Acquisito il Cig di riferimento n.ZA43C375D2 (fattispecie contrattuale: Servizi legali fino a € 40.000 esclusi dall’applicazione del codice ex art.17 del D.Lgs. 502016 – affidamento diretti).