Battaglia infinita "Ex Fim, troppe contraddizioni"

Aspetta il pronunciamento della Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche, il sindaco Nazareno Franchellucci, per convocare immediatamente un tavolo tecnico in cui tornare ad affrontare la sempre più spinosa e conflittuale vicenda della cattedrale, radunando tutti gli attori di questa storia infinita. Un ulteriore passo che, tuttavia, al momento, non si sa in che tempi potrà avvenire. Intanto, risulta che qualche esponente politico regionale abbia tentato un approccio con il Mic, anche ai massimi livelli.

Nel frattempo, oltre alla Commissione Regionale e al Segretariato, ad analizzare le osservazioni prodotte dalla Fim srl in risposta al preavviso di rigetto della richiesta di demolizione e ricostruzione della cattedrale, è stato anche il coordinamento per l’ex Fim. Un lavoro tecnico su documenti ufficiali e dati relativi ai test analitici per rilevare l’inquinamento datati 2006, arrivando a smentire quanto sostenuto dalla proprietà. "Abbiamo rilevato enormi contraddizioni – sottolinea il coordinamento – che gli enti tecnici preposti avrebbero dovuto notare sin da allora. I risultati forniti nelle tabelle ufficiali riportano dati completamente differenti: per la proprietà si trattava di livelli di inquinamento elevatissimi; per l’Arpam i risultati erano, tutti tranne uno, nella norma, o quasi. Com’è stato possibile che nessun ente, tecnico e politico, abbia rilevato tali enormi differenze in sede di approvazione del progetto di recupero del 2007?". Il coordinamento avrebbe voluto analizzare i risultati dei prelievi sulla muratura condotti nel 2022 "proprio in preparazione della nuova istanza di demolizione del luglio scorso. Ma non ci sono stati forniti, sebbene li abbiamo chiesti da diversi mesi".

Così, i sostenitori della cattedrale hanno lavorato sulle affermazioni della Fim srl che afferma "che i prelievi sono stati ‘svolti con la sola finalità di verificare e confermare gli stessi livelli di contaminazione rilevati nelle indagini pregresse’. Affermazione gravissima in quanto dà per scontato l’esito di analisi ancora da svolgere. Sostiene anche che i dati del 2022 sono ‘paragonabili’ a quelli di 16 anni prima, ma logica insegna che nulla rimane immutato nel tempo". Tanti elementi che insinuano dubbi su dubbi, letture dei fatti e posizioni fortemente contraddittorie che rendono ancora più intricato il ‘caso Cattedrale’ con un finale che è ancora di là da venire.

Marisa Colibazzi