Battaglia legale: nessun direttore per la Sgds

Conclusasi con un nulla di fatto la vicenda riguardante la nomina del nuovo direttore generale della partecipata Sgds, anche perché la stessa società ne ha eliminato la figura annullando il posto. Una vicenda caratterizzata da un mare di polemiche tra maggioranza ed opposizione e di ricorsi agli organi giudiziari. La Sgds ne esce con le ossa rotte dovendo versare un maxi risarcimento all’ingegnere Emilio Cuomo. Si poteva evitare? Ma andiamo con ordine. La nomina si è resa necessaria in seguito alle dimissioni del dottor Marco Ceccarani che ha ricoperto l’incarico per una decina di anni sempre con l’amministrazione del sindaco Nicola Loira da cui ha avuto l’incarico. Tra i motivi delle dimissioni forse quello di evitare un eventuale spoils system da parte della nuova amministrazione. Per sostituirlo la società ha svolto una selezione pubblica, a cui hanno partecipato il dottor Piero Mognaschi di Pavia ed Emilio Cuomo direttore della società Asite di Fermo. La commissione d’esame, a conclusione delle prove e vagliati i titoli posseduti da ciascuno dei due, ha stilato una graduatori con al primo posto Mognaschi, quindi dichiarandolo vincitore, e al secondo Cuomo. Quest’ultimo però convinto di avere un maggior punteggio del suo competitor, per cui considerandosi primo posto della graduatoria, si è rivolto al giudice del lavoro del tribunale di Fermo il quale viste le carte gli ha dato ragione. Ma Mognaschi che teneva provvisoriamente il posto non si è dimesso né la società gli ha chiesto o messo nelle condizioni di farlo, anzi d’amore e d’accordo entrambi hanno impugnato la sentenza del giudice del lavoro.

Se non l’avessero fatto avrebbero potuto evitare il maxi risarcimento? Sta di fatto che, dopo rinvii, sospensioni ed ulteriori ricorsi la Corte di appello di Ancona, sezione lavoro e previdenza, ha posto la parola fine al contenzioso, riconoscendo la fondatezza della sentenza dei giudice del lavoro e della rivendicazione del primo posto in graduatoria da parte di Cuomo, e disponendo che: "la partecipata dovrà risarcire Cuomo nella misura del 75% dell’importo del trattamento retributivo che avrebbe ricevuto nel periodo di durata dell’incarico (3 anni) da direttore generale oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. La somma da risarcire sarebbe complessivamente molto prossima ai 200.000 euro. Non ha deciso la corte di appello l’integrazione di Cuomo nel posto perché il consiglio di amministrazione della Sgds multiservizi ha deliberato i mesi scorsi che la figura del direttore generale non fa più parte dei piani della partecipata. Quanto al maxi risarcimento non è escluso che la Sgds lo impugni in Cassazione.

Silvio Sebastiani