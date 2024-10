Battaglia legale per il porto. Ora si attende il Consiglio

’L’ultimo miglio’. L’impressione è che per la società Marina di Porto San Giorgio concessionaria del porto turistico questo potrebbe essere lo spazio intercorrente tra la concessione della sospensione del giudizio concorcordata tra le parti e la fissazione dell’esame nel merito del contenzioso probabilmente per il 14 gennaio 2025. Così nell’udienza svoltasi martedì scorso è stato stabilito dal Consiglio di stato in merito alla richiesta della stessa società Marina di revisione della sentenza con la quale il Tar delle Marche ha respinto la sua richiesta di annullare il decreto emesso dal Comune di decadenza della concessione per morosità da parte della stessa società Marina di Porto San Giorgio. Ovviamente non è facile divinare quale sarà il verdetto finale da parte del Consiglio di Stato. Tuttavia l’opinione più ricorrente in città è che la società Marina sia giunta ormai all’ultimo miglio della sua gestione dell’impianto portuale. Di ciò si mostra convinto il sindaco Valerio Vesprini il quale nel corso di una recente seduta consiliare ha reso noto che è stato intimato lo sfratto agli attuali gestori del porto turistico, da lui già definiti "ex", e di sgomberare l’area e liberare la struttura entro il 19 ottobre. Il primo cittadino ha altresì annunciato che si sta preparando la loro sostituzione tramite un’evidenza pubblica. Per quanto riguarda la società Marina ha ribadito la disponibilità ad una soluzione bonaria della situazione che vede duramente contrapposti il Comune e la società.

La stessa Marina, poi, ricorda e sottolinea che è tuttora pendente al Tribunale di Fermo la causa per il risarcimento del danno prodotto dall’ente comunale alla Marina a causa dei 40 anni trascorsi senza poter realizzare lo sviluppo immobiliare previsto nella originaria concessione demaniale risalente al 1984. Il presidente della società, ingegnere Renato Marconi, di recente ha affermato significativamente ’Resistere, resistere, resistere’ a proposito della battaglia legale, in corso da tempo con l’Ente in difesa della concessione. Quindi in caso di responso sfavorevole del consiglio di Stato se ritiene di avere delle carte da giocare, le giocherà di sicuro. Quali potrebbero essere questa carte non è dato di saperlo.

Silvio Sebastiani