Battaglia legale tra Comune e Marina Spa

Com’era facile prevedere la società Marina di Porto San Giorgio Spa ha promosso ricorso al Tar delle Marche per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto con cui il Comune ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale del porto turistico da essa detenuta. Altrettanto facile prevedere che l’Ente avrebbe deciso di resistere nel giudizio al tribunale amministrativo. Allo scopo ha affidato la rappresentanza e la difesa all’avvocato Giacomo Grazioso del foro di Bologna per un compenso pari a di 7.295,60 euro. La drastica decisione di dichiarare la decadenza della concessione demaniale è stata assunta a fronte della mancata presentazione da parte della società Marina della polizza fideiussoria e di una situazione debitoria della stessa dal 2007 al 2022 pari a 900.516,06 per canoni demaniali non versati. Quale la sorte dell’impianto portuale nell’ipotesi che il Comune vinca il contenzioso? Quanti anni ancora resterà incompleto e scarsamente utilizzato? Sembra di poter individuare nelle seguenti due possibilità di intervento: una, la più ordinaria, l’espletamento dell’evidenza pubblica per l’assegnazione della struttura ad altro gestore, l’altra, più radicale, la restituzione della delega alla Regione. Quella del Comune, infatti, è una competenza delegata, dato che per i porti la legge nazionale l’attribuisce alle Regioni e queste a loro volta la girano ai Comuni. Ad essi sono affidate solo incombenze di carattere burocratico: dal porto il Comune di Porto San Giorgio non ricava alcunché. I canoni demaniali, alla cui riscossione deve badare, finiscono nelle casse dello Stato. Pertanto, considerato che non gliene viene nulla, l’Amministrazione potrebbe decidere di restituire la delega alla Regione affinché sia essa a gestire il porto tramite una gara di appalto o affidandolo a qualche altro Ente. Se si decidesse per l’evidenza pubblica, prima di procedere lo Stato dovrebbe formalizzare l’acquisizione dei manufatti realizzati sull’area in concessione, senza indennizzo. C’è anche chi ipotizza che la gestione del porto postrebbe essere assunta dal Comune. Pare, però, sia da escludere vuoi perché non ne ha le competenze, vuoi perché sarebbe troppo oneroso dover curare un nuovo servizio dato che a mala pena riesce ad assicurare quelli più specificatamente comunali. E poi dove andrebbe a prendere i circa 300.000 euro annuali per il canone demaniale? Quali saranno le decisioni che assumeranno Comune e Regione in conseguenza della decadenza o meno della concessione? Al momento non è dato saperlo, anche perché la questione è sub iudice .

Silvio Sebastiani