Battaglia per il lavoro "Affitto insostenibile Così l’azienda è a rischio"

Sta vivendo dei giornidrammatici Cristian Ilari, 36 anni, titolare dell’omonimo calzaturificio di Montegranaro, all’orizzonte il timore che la sua azienda, una quindicina di persone impiegate venga sfrattata dalla sede storica, già il 5 settembre. Questo giovane imprenditore è riuscito a rimettere in piedi l’attività dei propri genitori, trovando commesse importanti e collaborazioni di livello nazionale e fino ad oggi gli è stato consentito di rimanere nell’immobile di Montegranaro, per esercitare l’attività calzaturiera, in forza di una accordo raggiunto con la curatela fallimentare e con il giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Fermo corrispondendo una indennità proporzionata alle attuali condizioni dello stabile e dei locali occupati. Oggi tutto è cambiato: "L’immobile è stato venduto all’asta, racconta Cristian, abbiamo cercato di trattare con i nuovi proprietari per una modulazione dell’affitto, abbiamo proposto una somma maggiore rispetto a quella che corrispondevamo alla Curatela fallimentare ma la richiesta degli attuali proprietari è sproporzionata ai valori di mercato ed impossibile da sostenere per la mia azienda. Così non riusciamo ad andare avanti. Abbiamo restituito una parte dell’immobile, ci resta solo il piano terra ove sono istallati i macchinari che stanno funzionando per la produzione calzaturiera e che sono necessari per adempiere ai contratti ed agli impegni assunti con i grandi marchi ora, abbiamo solo la necessità di qualche mese in più per sistemarci". Cristian ha trovato una nuova sede, a Sant’Elpidio a Mare, ma non sarà pronta prima di novembre e intanto ha bisogno di continuare a lavorare per non interrompere la produzione: "Abbiamo chiesto solo qualche mese di tregua, il tempo di trasferirci presso il nuovo capannone ove verranno a breve trasferiti i macchinari per la produzione ed occorre organizzarci, per non dover licenziare i lavoratori, per non rompere contratti che prevedono consegne precise e per non porci nella posizione di inadempienti che comporterebbe danni irreparabili. Purtroppo, tutto è stato vano e oggi siamo veramente preoccupati. L’ufficiale giudiziario è stato qui due volte, la prossima sarà il 5 settembre e potrebbe essere quella definitiva. Chiediamo aiuto a chiunque possa darci una mano, per poter concludere questo passaggio senza rischiare il lavoro che sostiene tante famiglie e che distruggerebbe una florida azienda calzaturiera". Il legale dell’azienda, l’avvocato Massimo Di Bonaventura, ha sensibilizzato il sindaco di Montegranaro ed il Prefetto di Fermo perché si facciano portavoce di un disagio grande, di un problema che investe più di quindici famiglie del territorio, per ora risposte non ce ne sono state ed il 5 settembre si avvicina inesorabile.