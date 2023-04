Battaglia per monte Cacciù "La vendita non è una soluzione Ecco cosa serve al parco"

È proprio indispensabile mettere all’asta monte Cacciù, come mai non si è arrivati a una vera valorizzazione di un’area unica? Vale la pena ripercorrere la storia di questo bene insieme a chi la conosce fin dall’inizio, Pietro Diletti, ex assessore al Turismo dell’allora Provincia di Ascoli.

Diletti, da che anno inizia la monte Cacciù story?

"Fin dagli anni Settanta con un consistente intervento economico di circa 400 milioni l’allora Provincia di Ascoli decise di costruirvi il nuovo Centro di igiene mentale per la sostituzione dell’ormai inadeguato manicomio di via Zeppilli. Oltre alle opere di urbanizzazione, venne realizza la struttura in cemento armato di cinque palazzine di due piani più seminterrato per una superficie cadauna di circa 400 metri quadrati".

Ma poi che successe?

"La legge Basaglia determinò, come noto, il superamento delle strutture manicomiali e la legge di riforma del sistema sanitario nazionale costrinse la Provincia di Ascoli a trasferire una parte del terreno di circa 2 ettari con sopra le palazzine incompiute al comune di Fermo, e sui circa quattordici ettari restanti, rimasti di sua proprietà, tra gli anni 1980-1985 realizzò il parco turistico, progettato dall’architetto fermano Parlatoni, di cui si sta discutendo in questi giorni. Un Parco che secondo un recente studio dell’Università di Camerino è stato definito un ’unicum’ sull’intera costa adriatica".

Perché adesso deve essere sacrificato?

"L’attuale confusione nasce dalla scelta della Provincia di Ascoli che negli anni 2000, con una operazione discutibile sul piano sociale e artificiosa contabilmente, quale socio di maggioranza della Steat, in occasione dell’aumento di capitale della società, anziché denaro contante conferì la proprietà del Parco".

La vendita sarà utile?

"No. Non solo non risolverebbe i problemi di bilancio della Steat, ma la presenza di un probabile privato su un bene a vocazione pubblica creerebbe un ostacolo alla destinazione definitiva dell’intera area. Perché come proprietaria si è inserita anche la Regione Marche, alla quale per legge il Comune ha dovuto trasferire le cinque palazzine incompiute e l’area circostante di circa due ettari tutta incastonata al centro del Parco lato Nord e Sud".

Come si può salvare la destinazione pubblica del Parco?

"La cosa più razionale da farsi sarebbe che la Provincia di Fermo, che non è solo azionista di maggioranza della Steat ma deve anche pensare allo sviluppo turistico del territorio, riacquistasse l’area e contestualmente desse vita ad una iniziativa comune con la Regione Marche ed il Comune di Fermo, che dovrebbe avere a cuore un tesoro così importante che si ritrova nel suo territorio, per la definitiva sistemazione naturalistica-turistica pubblica dell’intero complesso, magari utilizzando saggiamente i fondi del Pnrr. Si tornerebbe alla volontà originaria della Provincia di Ascoli del 1980 di completare le palazzine ad ‘Ostelli della gioventù’. Progetto oggi ancora più attrattivo vista anche la vicinanza del Centro Sportivo Polivalente con il quale si potrebbero sviluppare delle sinergie. Una cosa è certa: non si può espiantare il Parco, allora ‘quell’ermo colle’ potrebbe fare aprire lo sguardo a più ampi orizzonti".