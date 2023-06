Battaglia sulle tamerici "Il Comune ci ripensi"

"Ci ripensi l’Amministrazione comunale, Porto San Giorgio non può perdere l’occasione per realizzare un lungomare veramente nuovo, veramente bello. Quello che si vuole spendere per eliminare o ricollocare le tamerici, sia impiegato per dare al lungomare Gramsci nuovi spazi, belli ed accoglienti". Il gruppo consiliare di minoranza non demorde e rivolge l’ennesimo appello a sindaco, assessori e maggioranza, forse sarà anche l’ultimo e di nuovo risulterà inascoltato perché la decisione di togliere di mezzo le tamerici sul lungomare sud per recuperare posti auto sembra sia stata presa da tempo, a prescindere da quella che poteva essere la valutazione del botanico. In presenza della perizia cioè la questione non avrebbe mutato l’orientamento dell’amministrazione: "stando infatti alla perizia – sostengono i consiglieri di opposizione – il Comune si appresta a sacrificare un patrimonio arboreo altamente caratterizzante ed identitario per la nostra località balneare, sapendo che delle 58 tamerici, 34 sono perfettamente in salute e dovrebbero essere trasferite altrove. A parte che non si conosce dove dovrebbero essere ricollocate e che vengono esposte ad un trapianto costoso e potenzialmente fatale, senza alcuna garanzia di nuovo attecchimento. E tutto questo per recuperare un numero di parcheggi inferiore alle piante da eliminare".

Invece, secondo la minoranza, questa è l’occasione per sposare una nuova concezione degli spazi, non più sacrificati alla mobilità carrabile, ma luogo in cui si sviluppa la connotazione turistica della Città. Nel momento in cui vincoli riguardanti la difesa della costa non consentono di realizzare aree attrezzate in corrispondenza delle spiagge libere, sarebbe quanto mai opportuno pensare allo spazio tra il marciapiede e l’attuale spartitraffico alberato come un’area verde, altamente qualificata, dove ci si può incontrare, i ciclisti possono sostare, dove si può fare attività fisica e quant’altro possa contraddistinguere il nuovo lungomare in termini di qualità e accoglienza. In conclusione i consiglieri del gruppo di minoranza sostengono che la progettazione non può essere appannaggio di una parte , non può essere corporativa e rispondere principalmente alle esigenze di chicchessia, ma avere l’ambizione di un progetto altamente condiviso , maggioranza, opposizione , città tutta... per sancire l’inizio di una nuova visione di città da qui ai prossimi 20 anni".

Silvio Sebastiani