Battaglie per la salulte, la Lilt in prima linea

E’ tempo di bilanci di fine anno anche per la Lilt Fermo, che ha chiuso il 2023 con una crescita esponenziale del numero di attività di prevenzione proposte e dei cittadini raggiunti grazie alle giornate dedicate, gli incontri e le visite. Sono in totale 871 le prestazioni erogate in un anno, comprendenti 533 visite senologiche, 120 ecografie mammarie, 120 mammografie, 123 visite dermatologiche, 65 visite urologiche e 158 ecografie tiroidee. Sono state ben 33 le giornate di attività e sono stati organizzati 13 incontri di divulgazione tra scuole e comuni, oltre ad eventi nei quartieri, volti alla prevenzione primaria della popolazione. "Ringrazio volontari, collaboratori ed il centro La Fenice col dott. Gagliardi per i numeri raggiunti quest’anno – afferma il coordinatore provinciale della Lilt Fermo Federico Costantini – in particolare una menzione speciale va al dottor Bisonni ed ai medici impegnati nelle prestazioni sanitarie come Acita e Vacirca, i radiologi Gismondi e Morresi oltre agli urologi Yehia e Donatelli. Senza dimenticare tutti i professionisti impegnati nelle attività di divulgazione come i dottori Pantanetti, tt. Beccarisi, Del Prete, Virgili, Frizzo, De Blasio, Esperide e Zeppilli". Uno dei progetti che verrà lanciato sarà la prevenzione del tumore ai testicoli: a tal proposito la Lilt sta acquistando un ecografo di ultima generazione per privilegiare gli interessati e fornire un servizio sempre più alto qualitativamente. Nella prima parte dell’anno il progetto sarà rivolto al mondo dello sport e della scuola per poi interessare il resto della popolazione, ma la lente d’ingrandimento sarà rivolta principalmente ai settore giovanili del fermano. Oltre alla prevenzione oncologica continueranno anche i progetti di "Prevenzione per l’Anima" con incontri, spettacoli, testimonianze e attività di sostegno alle varie esperienze di riabilitazione. La Lilt Fermo segue e affianca tutti passo dopo passo "C’è un prima, in cui noi agiamo con i nostri progetti – spiega Costantini- ma anche un dopo, che è molto ampio e va curato, per questo noi siamo al fianco di attività come quelle delle dragonesse del fermano, un gruppo di donne accomunate dall’aver sconfitto la malattia, che con il loro speciale "Dragon Boat" possono eseguire riabilitazione fisica ma soprattutto psicologica stando insieme e sostenendosi". Si prospetta un anno ricco di eventi organizzati dalla Lilt, che persegue nel suo grande obiettivo di sensibilizzare, prevenire ed informare tutti riguardo a malattie che non si possono sottovalutare.

Nadir Tomassetti