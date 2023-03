Battilà unisce quasi tutto il centrodestra

Tocca proprio ad Alessandro Felicioni, colui che ha fatto un passo indietro rinunciando alla sua candidatura a sindaco, presentare il ‘suo’ candidato sindaco, Gian Vittorio Battilà, accolto da applausi dal gran numero di persone intervenute alla ufficializzazione della coalizione. Accanto al giovane candidato sindaco, siedono Pierpaolo Lattanzi e Monica Genovese (Laboratorio Civico Arancio e Blu), Paolo Mattei (Civitas Civici), Andrea Falzetta (Fi), Pasquale De Angelis (Elpidiensi), Alessandro Felicioni e Attilio Ripa (Pse senza fili), Lorenzo Pezzola (Città e futuro), Gioia Giandomenico (Lega). Decoro urbano, sicurezza, recupero delle zone di interesse, sport, efficientamento energetico sono solo alcuni dei numerosi punti su cui si basa il ricco programma che si propone la coalizione di Battilà attraverso politiche serie di bilancio, ottimizzazione dei costi e reperimento dei fondi comunitari. Inevitabile parlare del passo indietro fatto da Felicioni "che non è un segno di debolezza, tutt’altro. La scelta che avevo fatto all’epoca – dice – era legata a una diversità di vedute, ma nel momento in cui sì è palesato un panorama con quattro candidati e forse anche di più, ho ritenuto opportuno ridurre questa frammentazione. In più c’era una identità di programma e di obiettivi". "Non ci ha danneggiato questo passaggio - puntualizza Battilà – perché Alessandro ha attirato verso di sé persone che non si sono mai volute schierare e che adesso vogliono darci una mano". Sul centrodestra diviso "l’intenzione di rompere non c’è mai stata – spiega Falzetta –, ci siamo incontrati più volte, cercando una soluzione condivisa, ma quando abbiamo visto che si ritrovavano intorno a un candidato civico, non di bandiera, abbiamo fatto scelte diverse. Abbiamo sposato il programma di Battilà e, a ben guardare, c’è più centrodestra da questa parte che dall’altra". "Io sono convinta da questo ragazzo, non guardo simboli, ma la persona e sono innamorata di Battilà", le parole della Giandomenico. Che campagna elettorale sarà? "Propositiva, per far passare il messaggio e il nostro programma. Non siamo contro nessuno e cercheremo di evidenziare quelli che sono stati gli errori. Non abbiamo nemici abbiamo avversari".

Marisa Colibazzi