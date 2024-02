Bazar ambulante della droga, condannato 27enne

Alla vista dei carabinieri aveva abbandonato diversi quantitativi di vari tipi droga ed era riuscito a fuggire. I militari dell’Arma, però, con un’indagine lampo, lo avevano identificato e denunciato. Il pusher, un tunisino di 27 anni residente a Fermo, è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Il blitz ai danni dello spacciatore era scattato quando i carabinieri di Porto Sant’Elpidio, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, lungo una stradina nell’immediata periferia della città, avevano notato due extracomunitari confabulare tra loro in atteggiamento alquanto sospetto.

Quando si sono resi conto della presenza degli uomini dell’Arma, entrambi gli stranieri erano fuggiti attraverso i campi circostanti, favoriti anche dal buio, abbandonando sul posto alcuni involucri in cellophane e un borsello.

I carabinieri avevano proceduto immediatamente al recupero delle bustine abbandonate, constatando la presenza complessiva di 21 involucri, risultati poi contenere circa 8 grammi di eroina.

All’interno del borsello, invece, erano stati rinvenuti complessivamente altri 20 grammi di cocaina, ulteriori dosi di eroina poi quantificate in oltre 75 grammi, ed un piccolo pezzo di hashish. Nel "bazar" scoperto dai militari non era mancato neanche un grosso coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri, che secondo gli inquirenti avrebbe potuto anche essere stato utilizzato per intimorire gli acquirenti e per evitare quindi che a qualcuno potesse balenare in testa qualche idea balzana.

I carabinieri avevano rinvenuto anche due bilancini di precisione e alcuni ritagli in cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Tutta la droga, che ammontava a un totale di oltre cento grammi, e tutto il materiale rinvenuto nel corso dell’operazione , erano stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Grazie alla perfetta conoscenza del territorio da parte dei carabinieri di Porto Sant’Elpidio, in particolare dei soggetti abitualmente dediti a simili traffici illeciti, i militari erano riusciti, nelle ore successive, ad identificare uno dei due fuggiaschi.

Si trattava dunque di un giovane nordafricano domiciliato a Lido Tre Archi: il ragazzo straniero era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Fabio Castori