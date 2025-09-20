Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaBazar della droga ambulante, arrestati due giovani con 74 involucri di eroina e cocaina
20 set 2025
FABIO CASTORI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Bazar della droga ambulante, arrestati due giovani con 74 involucri di eroina e cocaina

Bazar della droga ambulante, arrestati due giovani con 74 involucri di eroina e cocaina

In manette due giovani di 19 e 27 anni: avevano anche 1700 euro provento dello spaccio e un coltello di 23 centimetri

La droga, il denaro e il coltello sequestrati dalla polizia

La droga, il denaro e il coltello sequestrati dalla polizia

Per approfondire:

Porto San Giorgio (Fermo), 20 settembre 2025 - Giravano con un bazar ambulante di eroina e cocaina, il denaro provento dello spaccio e un coltellaccio da cucina. E’ stata un’altra mattinata movimentata quella di ieri per la polizia, ma questa volta a Porto San Giorgio, dove gli agenti della squadra volante hanno arrestato due tunisini di 27 e 19 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Una pattuglia, impegnata nel quotidiano servizio di controllo del territorio, transitando in via Nibbi ha notato una Fiat Punto parcheggiata con a bordo i due giovani nordafricani. Alla vista della polizia, i ragazzi sono scesi in fretta dall’auto, insospettendo gli agenti che hanno deciso di procedere al controllo.

Approfondisci:

Spaccio, la centrale era in un b&b e la droga veniva consegnata anche a domicilio: organizzazione sgominata dalla polizia

Spaccio, la centrale era in un b&b e la droga veniva consegnata anche a domicilio: organizzazione sgominata dalla polizia

Il 19enne era senza documenti, mentre il 27enne ha esibito una carta d’identità. Entrambi si sono mostrati agitati e insofferenti e, proprio a causa di questo atteggiamento sospetto, i poliziotti hanno deciso di verificare se avessero nascosto addosso qualcosa. Durante la perquisizione personale, non è stato trovato nulla sul 27enne, mentre il 19enne nascondeva nel suo marsupio un coltello in acciaio di 23 centimetri. Una volta trovato il coltello i due giovani hanno iniziato a mostrare un atteggiamento ancora più insofferente e nervoso, rifiutando di obbedire alle disposizioni dei poliziotti, circostanza che ha fatto intuire la possibile presenza di ulteriore materiale illecito.

Approfondisci:

Aveva nascosto la droga in un calzino: condannato

Aveva nascosto la droga in un calzino: condannato

La perquisizione è stata quindi estesa anche all’auto ed effettivamente, nascosta sotto il sedile lato guida, è spuntata una busta di plastica contenente ben 64 involucri termosaldati tra eroina e cocaina. Addosso al 27enne, inoltre, sono stati sequestrati quasi 1700 euro in contati, provento dell’attività di spaccio, oltre a tre telefoni cellulari.

Durante le procedure di fotosegnalamento in questura, come se non bastasse, il 19enne con la scusa di recarsi in bagno, ha tentato di disfarsi di ulteriori 10 bustine di cocaina, provando a gettarle nel water dei servizi igienici.

In totale, la polizia ha sequestrato 74 involucri per un peso complessivo di quasi 50 grammi tra cocaina ed eroina, oltre al denaro contante. Per i due tunisini sono scattate le manette e gli arrestati sono stati portati nel carcere di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata