B&B del fermano con 65 adesioni e tanti progetti

Da quando è stata costituita, l’associazione B&B del fermano (sotto l’egida della Confcommercio) è sempre stata presente al TTG, fiera del turismo di Rimini, per promuovere l’ospitalità offerta dalle microstrutture ricettive del fermano (B&B, case vacanza, appartamenti a uso turistico, affittacamere) nello stand della Regione Marche Quest’anno, il presidente Devis Alesi si è presentato all’appuntamento forte di 65 strutture associate, di cui una quarantina di Porto Sant’Elpidio, le restanti da tutto il territorio provinciale con qualche adesione che comincia ad arrivare anche del maceratese. "Abbiamo portato al TTG una corposa brochure illustrativa delle strutture e del territorio. In fiera, oltre all’attenzione di addetti ai lavori, abbiamo riscontrato grande interesse e curiosità da parte di strutture ricettive che seguono la nostra esperienza associativa e ci chiedono informazioni, consigli e, perché no, di entrare a farne parte, anche se sono di altre province marchigiane" commenta Alesi. Un bilancio della stagione estiva? "Il prolungamento a ottobre è stato un fatto positivo. In generale abbiamo lavorato tutti piuttosto bene, anche se non con i ritmi dell’anno passato". Il calo ipotizzato va dal 5 al 10%. E si pensa già alla prossima stagione. "Stiamo pensando a un corso di formazione sull’uso e gestione dei social per gli associati considerando che una padronanza su questi sistemi di comunicazione è ormai indispensabile". Altro? "Puntiamo ad avere un tracciamento dei turisti che ci scelgono per avere un feedback utile su cui lavorare. E’ fondamentale capire chi viene da noi, cosa vuole, cosa cerca, cosa trova". E poi, va sempre perseguita la collaborazione con i Comuni. In questo senso ben venga l’istituzione di una consulta del turismo a Porto Sant’Elpidio "che abbiamo sempre sollecitato".