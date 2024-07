Beach Academy con la M&G Scuola Pallavolo

La conferma di un’idea che funziona e che è un fiore all’occhiello dell’intero territorio. Così nella conferenza stampa di presentazione della Beach Volley Young Academy della M&G Scuola Pallavolo in corso di svolgimento nei campi attrezzati presso lo chalet Doppiozero, giunta alla sua diciassettesima edizione. Onori di casa sono stati fatti dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro: "Il binomio Lido di Fermo con la M&G viene da lontano e quest’anno ha trovato la bellissima spinta della Superlega conquistata. Un progetto quello del beach fa diventare Lido di Fermo la base di un movimento strepitoso e renderlo il perno del beach nella nostra zona, ne abbiamo fortemente bisogno. Grazie alla società il plus e la valorizzazione portata dalla promozione in Superlega". Stessa linea anche tenuta dall’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini: "Serve fare di tutto per promuovere questo fazzoletto di terra bellissimo che è il fermano. La Beach Academy ha valorizzato la predisposizione al beach delle nostre spiagge già protagoniste anche fuori stagione con le delegazioni ceche e israeliane. Un grazie alla M&G senza dimenticare gli operai che rendono pulita l’area, lo chalet che ospita e tutte le realtà che si impegnano". Uno dei simboli della Beach Academy è il capitano della Yuasa Battery Riccardo Vecchi che nella Beach Academy ha vissuto tutte e 17 le stagioni, prima da giovanissimo atleta e poi da istruttore: "Tutti gli istruttori qui sono tutti passati dall’essere atleti ad istruttori professionalmente validi e pronti. Ed è stata una scuola bellissima e formativa, un’esperienza straordinaria".

Il punto sull’edizione in corso spetta al deus ex machina ovvero Massimiliano Ortenzi: "E’ la diciassettesima edizione, terza di fila a Lido di Fermo: siamo sempre cresciuti con l’obiettivo di unire e non dividere, offrendo un servizio sportivo e sociale ad una fascia di età che ha bisogno di questo. Un valore aggiunto per famiglie e territorio. Il grazie a tutte e nove le società che hanno aderito, che ci mettono del loro, mandando i i loro istruttori e facendo promozione nel loro club. Siamo riusciti ad unire un intero territorio e abbattendo qualsiasi rivalità. E’ un’edizione record, quasi impensabile, una spinta a fare meglio ma alimenta in noi la fiducia. I ragazzi sono qui, tre pomeriggi a settimana per cinque settimane. Sono 210 iscritti, con 20 istruttori sempre presenti e un maxi festa finale il 28 luglio prossimo. Un successo enorme".