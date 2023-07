Beach Summer Cup, domani inizia il torneo di beach soccer!

Inizierà domani, nella spiaggia libera in zona nord tra le concessioni ’Delfino verde’ e ’Amorino’, il ’Beach summer cup’, torneo di beach soccer (4+1 contro 4+1) nato dalla collaborazione dell’associazione sportiva Olimpia ed il contributo i giovani volenterosi. Per l’occasione è stato allestito un campo di gara che permetterà alle compagini iscritte di affrontarsi in gare in notturna (dalle ore 20 alle 23). "Il torneo torna a sette anni di distanza dall’ultima edizione – spiegano dall’organizzazione –. Sono 12 le squadre in gara con un’età dei partecipanti che va dai 18 anni in su. Padrino dell’evento è l’ex calciatore ed ora tecnico Mirko Cudini, di ritorno dalla trasferta con la beach soccer Italia a Sharm El Sheik: lunedì saluterà l’inizio intervenendo alla prima gara".