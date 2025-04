Beatrice Allegranti e il suo nuovo progetto alla Casa della Memoria

Il 13 aprile Servigliano ospita il debutto italiano del progetto internazionale ideato da Beatrice Allegranti. In scena una performance site-specific creata con giovani rifugiati e migranti, che unisce danza, memoria storica e attualità sociale, che aprirà il tour europeo di ‘Moving Kinship’. L’evento è fissato per domenica 13 aprile alle 18 in piazza Roma di Servigliano ed è stato realizzato grazie alla collaborazione fra l’associazione culturale ‘Casa della Memoria’ e Amministrazione, attraverso il progetto internazionale sostenuto da ‘Perform Europe’ e ‘Creative Europe’, che coinvolge artisti e partner da Italia, Lettonia, Ucraina e Paesi Bassi. Attraverso una serie di ‘hub performativi’ in diversi paesi, il programma crea performance ibride tra danza, musica, parola e video, insieme a comunità spesso ai margini del racconto artistico. In Italia, il focus è sulle esperienze di giovani rifugiati e migranti che hanno contribuito direttamente alla creazione dello spettacolo di Servigliano, dal titolo ‘Come Closer, Listen. Vieni Più Vicino, Ascolta’. Si tratterà di una performance itinerante per il paese, con inizio in piazza Roma e conclusione presso la sede della ‘Casa della Memoria’, che si basa sulle vicende di alcuni migranti ospiti in comunità della media Valtenna intervistati da Beatrice Allegranti nei mesi scorsi. La scelta della ‘Casa della Memoria’ come prima tappa del tour europeo non è casuale: l’ex campo di prigionia di Servigliano, dal 2022 monumento nazionale, rappresenta un simbolo forte contro fascismi, razzismi e xenofobia. Un luogo dove il passato si intreccia con le urgenze del presente, e dove questa performance potrà assumere un significato ancora più profondo, offrendo non risposte, ma domande necessarie: come possiamo fare giustizia a noi stessi e agli altri in un mondo sempre più diviso. Ingresso libero.

a.c.