Beatrice è la dama del Palio "Non ci credevo, un onore"

Scopriamo chi sarà la dama del Palio dell’Assunta 2023, colei che andrà a impreziosire il corteo della Cernita, ovvero le figure istituzionali della città, durante il Processionale in notturna il 14 agosto e il corteo di trasferimento al campo di gara della corsa al Palio, nel pomeriggio del 15. Il periodo storico cui la Cavalcata fa riferimento (1436) si distingue per l’evoluzione del mondo femminile che stava uscendo dallo stato d’inferiorità cui era relegato nel Medioevo. Questo spiega la presenza delle dieci dame di contrada tra le quali la sorte ha scelto Beatrice Incipini che nella passata edizione del Palio aveva vestito i colori biancoviola per la contrada Nobile Fiorenza. La 27enne fermana, all’inizio dell’anno ha conseguito il doppio titolo in International Economics & Commerce all’Università Politecnica delle Marche. "Ricorderò per sempre l’infinito affetto negli occhi di mia madre Sabrina, mio padre Roberto e mio fratello Marco – racconta – che, più di tutto, ha reso il giorno della mia laurea speciale. Un percorso caratterizzato da un continuo confronto in ambienti internazionali che mi ha insegnato il valore della diversità e del mettersi in gioco".

La sua vita dopo l’università?

"Attualmente vivo a Fermo. Il mio lavoro è qui insieme con famiglia, amici e contrada. Un pezzetto del mio cuore è ancora lontano, ma chissà in futuro. Nonostante i viaggi sin da adolescente, mossa da un’immensa curiosità e indipendenza, non ho mai tagliato il cordone ombelicale con la mia città, e ne sono felice. Il senso di appartenenza pur aperto al nuovo, credo sia un valore aggiunto".

Come e quando ha ricevuto la notizia della prestigiosa nomina?

"Qualche giorno fa, la telefonata del Priore Luigi Volpi: pensavo fosse una battuta prima di passare alla solita organizzazione di qualche evento di contrada. Ci ho messo un attimo a fare ordine fra le sue parole e i miei pensieri dicendo solo ‘Non ci credo! E ora?’ Per me, una grandissima emozione e onore".

L’abito della dama è avvolto dal mistero fino al grande giorno: qualche particolare?

"Secondo il mondo dei social l’abito dovrebbe essere in palette con la mia stagione di armocromia per esaltarne la figura: anche se nel medioevo era pura fantascienza, esisteva la simbologia del colore. È per questo che mi piacerebbero elementi di bianco, blu e rosso ma sono sicura che anche quest’anno il gruppo cerimoniere di Cernita presenterà un abito raffinato e ricercato sotto ogni punto di vista. Spero solo di essere all’altezza del ruolo per chi assisterà alle giornate di manifestazione della Cavalcata".

Gaia Capponi