’Bebè nel mondo che vorrei’ I diritti dei bambini a teatro

La compagnia “Attori & Convenuti” di Firenze alle 9,30 di domani, lunedì, porterà sul palco del teatro comunale l’operina musicale ’Bebè nel mondo che vorrei’, che ha come sfondo la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite Lo spettacolo, per le scuole primarie del territorio, nasce dalle pagine dell’omonimo libro dell’avvocatessa reatina Alessandra Tilli, promosso dalla Fondazione dell’avvocatura italiana nel 2019 e strumento didattico nel progetto nazionale di educazione alla legalità per le scuole dell’infanzia e primarie: ’Bebè nel mondo che vorrei’ parla di storie sui diritti dei piccoli, delle quali sono protagonisti il torello Bebè, la sua mamma (Mammi Mucchi), che sono in viaggio verso ’Lontano Lontano’ - il paese dove i diritti dei piccoli sono conosciuti, compresi e rispettati - tre rapine, un cane poliziotto, un maialino un po’ monello e Toro Seduto, affermato giornalista. Nello spettacolo i veri protagonisti sono, dunque, i diritti, vissuti e narrati da questi simpatici animali. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Alessandra Tilli e da Gaetano Pacchi, il quale è anche il regista. Le scene sono di Gaetano Pacchi e i costumi di Grazia Doni. Le musiche originali, ideate ed eseguite con la fisarmonica dal prof. Franco Bonsignori – rendono le filastrocche del testo deliziose e orecchiabili canzoncine. Le immagini della locandina sono dell’acquerellista fiorentina Valentina Paolucci. Lo spettacolo è stato organizzato e promosso con il sostegno del Garante regionale dei diritti della persona, del Comune di Porto San Giorgio, dell’Ordine degli Avvocati di Fermo ed è stato prodotto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.