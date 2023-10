’Beer Festival’: musica e street food

Quattro giorni di musica dal vivo e street food: da giovedì prossimo e domenica c’è “Beer Festival Stazione ’80 ’90”. Musica dal vivo e cibo di strada saranno protagonisti da giovedì 12 a domenica 15 ottobre nella programmazione di “Beer Festival, Stazione ’80 ‘90” organizzato dall’associazione Gente di Strada, in collaborazione con l’assessorato al turismo e commercio. Lungo viale Buozzi verranno collocati 14 truck che proporranno varie prelibatezze provenienti dall’Italia e dal mondo. Sarà proposta una selezione di birre (ceca, tedesca, belga e rumena) insieme a marchi regionali. Tra le novità della cucina spiccano picanha, pizza fritta e alla brace, tipicità dalla Puglia, uno stand dedicato alla carne di maiale ed uno ai cocktail curato dalla Pro Loco. Gli orari d’apertura al pubblico dei truck sono i seguenti: giovedì e venerdì a partire dalle ore 18, sabato e domenica dalle ore 11. Riguardo alla programmazione musicale, sul palco di piazza Matteotti giovedì 12 ottobre salirà alle ore 21.30 Matteo Balbi Dj. Venerdì 13 sarà la volta dei The Rhumska Lion, sabato il dance show dei “90 Mania” con dj set a seguire e domenica 15 il finale con i Livello ’80 ’90. "Confidiamo nel meteo e ci aspettiamo di vivere delle belle serate di musica – afferma l’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili - . Beer Festival Stazione ’80 ’90 punta sul cibo ma soprattutto sulle hit del ricco ventennio musicale che ha appassionato le vecchie generazioni ed è stato in grado anche di influenzare la musica di oggi".