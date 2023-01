Befane, musica e tombolata per salutare il giorno dell’Epifania

La tradizione della Befana è ancora forte e viva nell’entroterra Fermano, quasi tutti i comuni in maniera differente hanno organizzato manifestazioni dedicate a grandi e piccini con protagonista assoluta la simpatica vecchierella in sella alla sua scopa. Se per i bambini l aBefana è magia, per gli adulti l’epifania rappresenta l’ultimo appuntamento delle festività prima di tornare alle normali mansioni, e magari anche di essere baciati dalla fortuna, in attesa della lotteria nazionale. Per tutti però la festa della Befana è un momento di allegria, di gioco e spensieratezza. Per questo ci saranno tante manifestazioni che si svolgeranno quasi in contemporanea nel pomeriggio di oggi in molti paesi di tutto l’entroterra Fermano. Nella città di Amandola oggi alle 16,30 in piazza Risorgimento giochi dedicati ai bambini che ospiterà anche l’esibizione di Giorgia Nocentini, interprete al 65° Zecchino d’Oro della canzone ‘Giovanissimo papa’ scritta da Checco Zalone, seguirà con il supporto del Cai la discesa dal palazzo del municipio delle befane e la consegna dei doni ai bambini. A Montefalcone Appennino alle 16,30 presso il teatro comunale tombolata con animazione. Scendendo verso la vallata a Servigliano con inizio alle 16,30 tombolata in allegria al Circolo Acli ‘Paese Vecchio’ della frazione di Curetta. Nel centro storico di Falerone si parte alle 15 partirà la prima edizione della ‘Notte della Bafana’ organizzata dalla Pro loco con animazione per bimbi, lo spettacolo del Mago Cristian e giri in carrozza per le vie del centro, degustazione di dolci e Nutella party, in serata saranno premiate le maschere a tema più divertenti. A Montegiorgio con inizio alle 16 nei locali al primo piano del cineteatro Manzoni, ci sarà la ‘Venuta dei Magi’ che porteranno doni ai bambini, nell’occasione si terrà anche la premiazione alle famiglie per i presepi più suggestivi realizzati in casa. A Grottazzolina alle 16 nella sala John Lennon ‘Arriva la Befana’ grande festa con animazione per bambini. A Magliano di Tenna alle 16 ritrovo fissato sotto il Torrione del centro storico per assistere alla discesa della Befana, che consegnerà i doni ai bambini del paese. Insomma tante occasione per ritrovarsi e festeggiare in allegria prima di tornare al quotidiano.

Alessio Carassai