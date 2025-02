Beffa al fotofinish. E la classifica castiga

2

FERMANA

1

: Servalli 6,5, Salto 6,5, Di Filippo 7, Della Quercia 6 (76′ Grandis 6), Touré 5,5 (64′ Oddo 5), Forgione 7, Donsah 6 (80′ Di Paolantonio SV), Casciano 6 (76′ Conti 6,5), Guerriero 6, Ceccarelli 6,5, Vuthaj 6. All. Amaolo 6

FERMANA: Perri 6, Tomassini 5,5, Tafa 5,5, Karkalis 6, Casucci 5,5, Mavrommatis 6 (90′ Brandao sv), Etchegoyen 6, Romizi 5, De Silvestro 5,5, Biancimano 6, Valsecchi 5,5 (75′ Perez 6). All. Brini 5,5

Arbitro: Colelli di Ostia Lido

Reti: 12′ Valsecchi, 47′ Di Filippo, 92′ Forgione

Note – Espulsi: 77’ Romizi, 95’ Oddo

Notte fonda per la Fermana, beffata all’ultimo respiro dal Chieti. Allo stadio “Guido Angelini” i padroni di casa si impongono in rimonta per 2-1, trovando il gol vittoria a tempo praticamente scaduto: per la formazione di mister Brini arriva una nuova sconfitta che vale l’ultimo posto in classifica.

La gara. Dopo il calcio d’inizio è stata la Fermana a prendere bene l’iniziativa, sorprendendo un Chieti che fatica a trovare le distanze giuste. La squadra di Brini insiste con coraggio ed al 12’ trova il meritato vantaggio: Valsecchi trova la traiettoria giusta che si insacca alle spalle di Servalli per lo 0-1. La rete galvanizza ulteriormente la squadra ospite che continua a spingere a caccia del raddoppio: in prima battuta ci prova Bianchimano, sul quale Servalli si supera per salvare il Chieti, poi è il turno di De Silvestro che conclude di pochissimo sul fondo da posizione favorevole. La gara sembra essere nelle mani di una tonica Fermana, ma il secondo tempo ribalta tutti gli equilibri. Il Chieti torna in campo con altro piglio, riuscendo subito a trovare il pareggio: passano 3’ e Di Filippo, dopo la traversa colpita da Salto su sviluppi di corner, ribadisce la sfera in rete. I locali insistono e poco dopo è Forgione, imbeccato da Della Quercia, a sprecare di testa. La Fermana è in difficoltà ed al 30’ resta anche in inferiorità numerica: Romizi, già ammonito, si becca il secondo giallo ed è costretto ad abbandonare il match. Gli ospiti, però, non mollano e si rendono pericolosi in ripartenza con grande orgoglio. La gara sembra doversi spegnere senza altre emozioni, ma in pieno recupero ecco la beffa per la Fermana: cross dalla trequarti, sullo spiovente arriva Forgione che prolunga in rete per il definitivo 2-1 che condanna i marchigiani.

Termina così la gara con un’altra sconfitta per una Fermana ora fanalino di coda: per la squadra di Brini resta il rammarico, oltre alla beffa a tempo scaduto, di non aver concretizzato ancor di più un primo tempo giocato al meglio.