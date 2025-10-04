La beffa dopo il terremoto. Un metro fuori dal cratere, fondi negati alla chiesetta

Fermo, 4 ottobre 2025 – Salvare l’antica chiesa di San Procolo, nell’omonima frazione del comune di Monte Vidon Combatte, significa salvare la storia del territorio e della gente che lo abita. Questo è il senso dell’appello che l’amministrazione comunale rivolge alla curia, alla Soprintendenza dei beni culturali delle Marche e ad enti ed istituti che possono incidere sull’iter del ripristino della chiesa di San Procolo e sostenerne il recupero. Le origini della chiesa si perdono nella notte dei tempi, ma risale ad epoche precedenti la stessa fondazione del paese. E’ custode di pregevoli opere d’arte, luogo di culto ed espressione del senso di appartenenza della comunità rurale. Con il sisma del 2016 però, la chiesa ha subito danni strutturali che ne hanno obbligato l’inagibilità. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, l’immobile ha sommato le conseguenze delle lesioni riportate, fino ad amplificarne i danneggiamenti. Il rischio crollo ha poi reso necessaria la messa in sicurezza della chiesa, ormai da tempo avvolta dal puntellamento che, se da una parte la salva dalla caduta, dall’altra rischia di trasformarla in un rudere. Il calore della spiritualità, della storia e dell’arte di cui la chiesa di San Procolo è custode, si scontra con la fredda realtà delle scelte politiche fatte nel disegnare la zona del ‘cratere sismico’. Area geografica all’interno della quale non venne inserito Monte Vidon Combatte (a fronte dei numerosi danni subiti dal sisma) contrariamente al riconoscimento ottenuto dal confinante Comune di Ortezzano. Per quanto la distanza in linea d’aria tra la chiesa di San Procolo ed il centro di Ortezzano sia di circa un paio di chilometri, quella di confine tra i due paesi è solo un passo. Un unico passo che alla luce delle agevolazioni concesse ai paesi del cratere, avrebbe fatto una grande differenza per Monte Vidon Combatte e per le sorti della chiesa di San Procolo. “La chiesa appartiene alla curia – spiega il sindaco Massimo Passamonti – con cui abbiamo proseguito i contatti presi dalla precedente amministrazione al fine di un’eventuale cessione dell’immobile al comune. Allo stesso modo ci siamo relazionati con la soprintendenza per la tutela di questo grande patrimonio. La consapevolezza di due paesi attigui uno riconosciuto e uno no, all’interno dell’area del cratere, offre senza dubbio stimolo alla riflessione, ma noi non demordiamo. per amore delle radici del nostro paese, la chiesa deve essere salvata nonostante l’esclusione dall’area del cratere”. “In questo contesto – aggiunge Gaetano Massucci, ex sindaco e attuale vice di Passamonti – la chiesa potrebbe essere inserita nella progettualità delle opere extra cratere ugualmente finanziate con fondi post sisma. proseguiremo ogni strada utile al ripristino della chiesa”.