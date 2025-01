Belà: "Onorati di rappresentare il territorio con impegno e passione"

Il Walking Football, poter giocare a pallone quando si è abbastanza attempati, è uno sport che fa bene dal punto di vista fisico, ma anche psicologico: ‘riscoprire lo spogliatoio’, allacciarsi gli scarpini ancora una volta per fare gruppo. Abbiamo vinto il terzo titolo di Campioni d’Italia categoria over 50 (2018- 2023- 2024, ndr), veniamo da Fermo e siamo la terza squadra, dopo Roma e Lazio, ad essere affiliata ad una società professionistica: siamo la Fermana Walking Football.

Così, durante ‘La Domenica Sportiva’ su Rai 2, il presidente Fabio Belà chiamato in causa dalla conduttrice Simona Rolandi con Alberto Rimedio accompagnati da Lele Adani, Eraldo Pecci e Adriano Panatta. "E’stato un onore per noi partecipare alla nota trasmissione – spiega Belà – rappresentare il nostro territorio oltre all’impegno e la passione che mettiamo nella pratica di una disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede tra appassionati ed ex calciatori".

Una vetrina per lo sport fermano e per Fermo, grazie alla compagine guidata da mister-giocatore, nonché vecchia gloria canarina, Giordano Paoloni con il supporto di alcuni calciatori della squadra over 60 per un gruppo diventato una grande famiglia con Enrico Matteucci, Francesco Vigliotti, Mariano Ciarapica, Giulio Palomba, Sergio Marzi, Sergio Peroni, Piero Giancamilli, Fabrizio Finucci, Ugo Ferracuti, Eros Friscolanti, Massimiliano Cerasa.

"Dopo la pausa invernale saremo impegnati in numerosi appuntamenti – conclude Belà – il 22 e 23 marzo, stadio Dei Marmi a Roma, la ‘Nations Cup - Otto nazioni europee’: tra le fila delle rappresentative italiane over 50 e 60, rispettivamente Paoloni-Vigliotti e Giancamilli-Peroni vestiranno l’azzurro; 5 aprile a Roma, parteciperemo a un triangolare con Lazio e Nia Roma; 13 aprile, a Molini Girola, il Memorial Rolando Iancarelli in ricordo dell’indimenticato fondatore della Fermana; a maggio, a Novarello, torneo internazionale con 54 squadre di cui 29 estere".

Gaia Capponi