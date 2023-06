Beleggia e Corradetti premiati a Roma

Ci saranno anche due fermani all’annuale cerimonia per la consegna del riconoscimento ‘Picus del Ver Sacrum’, relativo all’anno 2022 conferito dal Centro studi Marche ‘Giunchi’. Una sorta di premio dedicato al ‘Marchigiano dell’Anno’ istituito dalla comunità marchigiana a Roma, che si terrà il 27 giugno nella sala Capitolare del Senato della Repubblica. Sono previsti 8 premiati e due sono fermani: Lanfranco Beleggia, imprenditore fondatore della Bros Manifatture che nel corso degli ultimi anni ha sostenuto numerosi iniziative di solidarietà come la Fondazione Veronesi, l’Unicef e altre ancora e il musicista Rossano Corradetti, che da qualche anno attraverso il recupero della memoria di suo padre, sta portando avanti una battaglia per vedere riconosciuto il valore degli Internati militari italiani. Fra i nomi illustri premiati la scrittrice pesarese Paola Cecchini; il docente pesarese dell’Università di Bologna Ivano Dionigi; l’imprenditore anconetano Matteo Caimmi; l’anconetano dirigente della Regione Marche Raimondo Orsetti, e quattro maceratesi l’imprenditore Daniele Forni; l’artista Tonino Maurizi; l’imprenditore Stefano Parcaroli e la pittrice Paola Tassetti.