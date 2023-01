Beleggia vicino al territorio

Lanfranco Beleggia, presidente di Bros Manifatture, sempre sensibile a iniziative di solidarietà, all’arte, cultura e valorizzazione del territorio. L’impegno civico è dimostrato dai restauri di opere architettoniche nuovamente fruibili dalla comunità locale valorizzando e contribuendo all’incremento della forza lavoro nel paese. Le strutture recuperate sono la testimonianza dell’attaccamento, da parte del presidente Beleggia al territorio, alle persone che ci vivono, come dimostrano il restauro della chiesetta di Montemilone (Montegiorgio), il restauro di Villa Lattanzi a Torre di Palme, la nascita di Officina del Sole (Montegiorgio), o la ristrutturazione di palazzo Alaleona, edificio risalente al secolo XVI (Montegiorgio). Oltre a queste attività, attraverso i marchi Pianegonda, Rosato, Brosway, S’Agapò e Bros, collabora attivamente con associazioni benefiche e culturali attraverso campagne di sensibilizzazione sociale per difendere diritti delle persone (soprattutto donne e bambini). Tra queste ci sono: Fondazione Umberto Veronesi, Alice for Children, Unicef, Croce Rossa, Legambiente, Action Aid, ecc. In ultimo l’erogazione a più di 300 dipendenti di un contributo per fronteggiare gli aumentati di luce, acqua e gas.