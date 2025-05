Bella giornata di vela al trofeo Sollini

Gran bella giornata di vela domenica scorsa per la prima prova dell’edizione 2025 del Campionato Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature. Ben 22 i timonieri iscritti, dieci per la classe 2.4mR e dodici per l’Hansa 303 in doppio. Apertura del Campionato, che si svolgerà in sette giornate di regate da maggio a settembre. La manifestazione sportiva è stata coordinata dall’Ufficiale di Regata della Federazione Vela Fabio Barbieri. Nella classe 2.4mR doppia vittoria di Giorgio Curzi davanti a Giancarlo Mariani e Giorgio Piccioni. Nella classe Hansa 303 doppia vittoria dell’equipaggio Luna e Giovanni Di Biagio, secondi Mario Testa e Daniele Malavolta. Terzi Tommaso e Matteo Gino Ferranti. Ora l’attività continua con la promozione dello sport della vela rivolta gli studenti delle scuole medie e superiori e, domenica 1 e lunedì 2 giugno, ritornano le giornate promozionali del Vela Day. Alla base nautica nel porto turistico gli istruttori e lo staff saranno a . disposizione per dare spiegazioni sulle finalità associative, presentare le imbarcazioni della classe 2.4mR ed Hansa 303 e condizioni meteo permettendo far provare le imbarcazioni con uscite in mare.