Belleggia: "A Crocedivia la situazione degli incroci è pericolosa"

"Gli incroci in località Crocedivia sono pericolosi, va potenziata l’illuminazione pubblica e i sistemi di controllo". Sono le parole di Bruno Belleggia, ex assessore del comune di Montegiorgio, che ha voluto esprimere una personale considerazione sullo stato della viabilità e della sicurezza nella zona di Crocedivia, frazione di Montegiorgio. "Partiamo dall’ultimo incidente che si è verificato un paio di giorni fa lungo la provincia 37 in prossimità dell’incrocio di contrada Morrecina – spiega Belleggia –. Parliamo di un incrocio dove purtroppo gli incidenti sono purtroppo molto frequenti. Negli ultimi anni l’amministrazione ha investito risorse per potenziare la rete di pubblica illuminazione nelle frazioni, credo che debba fare altrettanto anche a Crocedivia. Va migliorata la visibilità in prossimità degli incroci, oltre all’istallazione di dissuasori o segnaletica potenziata, andrebbe migliorata anche la pulizia del verde. La vegetazione è cresciuta molto a margine delle strade, riducendo la carreggiata. Bisogna ripulire i canali di deflusso delle acque meteoriche, per evitare frane come accaduto qualche mese fa quando si è verificato un nubifragio. Infine inviterei l’amministrazione a istallare una telecamera di sorveglianza in prossimità del vecchio centro di stoccaggio dei rifiuti ingombranti sito lungo la strada, dove purtroppo qualcuno impropriamente continua a scaricare rifiuti. Visto che in questa zona sarà aperto il nuovo polo scolastico, credo sia importante migliorare la sicurezza".