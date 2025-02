Belleggia sul caso Alaleona: "L’amministrazione faccia subito ricorso"

"La Commissione che ha valutato i requisiti per scegliere i Teatri delle Marche da inserire nell’elenco del patrimonio Unesco, o non era adeguatamente preparata oppure ha volutamente evitato Montegiorgio". Queste le prime impressioni di Bruno Belleggia, oggi rappresentante di Forza Italia nella media Valtenna, oltre ad essere stato in passato consigliere comunale proprio a Montegiorgio e consigliere provinciale. "Senza nulla togliere alla bellezza dei teatri che sono stati scelti – spiega Bruno Belleggia – trovo assurdo che il Teatro Alaleona non sia stato preso in considerazione. Per motivi storici, bellezza, blasone e caratteristiche architettoniche il Teatro Alaleona è il secondo dopo quello dell’Aquila di Fermo di Fermo per importanza. Oltre 30 anni fa il teatro di Montegiorgio veniva utilizzato da celebri cantanti nazionale per fare le prove dei nuovi pezzi che dovevano cantare perché potevano contare su un acustica perfetta. La Commissione che ha valutato l’elenco credo che non abbia mai visitato il Teatro di Montegiorgio, e non era adeguatamente preparata a valutare i requisiti che hanno portato alla scelta dei 14 Teatri attuali. Oppure ancora peggio, hanno voluto evitare di prenderlo in considerazione. A mio avviso c’è ancora possibilità di recuperare. Il sindaco Ortenzi e tutta l’amministrazione, deve inviare immediatamente un ricorso ufficiale alla Commissione, affinché vengano riaperti i termini e inseriti altri Teatro, infatti, oltre a quello di Montegiorgio che deve essere assolutamente inserito, ci sono piccoli teatri nell’ascolano, nel fermano e nel maceratese che meritano attenzione".