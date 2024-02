Bellesi: "Amandola e l’area montana necessitano di opere strategiche"

"Amandola e l’area montana necessitano di opere strategiche indispensabili, le nuove proposte in vista delle elezioni comunali dovranno essere aggreganti". Queste le considerazioni di Moreno Bellesi, presidente provinciale di Italia Viva, che pone sul tavolo alcune opere e considerazioni di carattere politico e amministrative su cui riflettere in vista dell’appuntamento elettorale. "Amandola era e resta una tra le cittadine più importanti del fermano – spiega Bellesi - gran parte dell’economia montana è passata, passa e passerà per questa cittadina, punto di riferimento dell’area interna del sud delle Marche in termini di servizi pubblici, abbracciando maceratese, fermano e ascolano. Il nuovo ospedale attende di essere ultimato con gli arredi e di seguito riattivati tutti i servizi che nel pre-sisma erano insistenti nel nosocomio montano. In via di ultimazione la ‘variante’ alla provinciale, in corsia di partenza molte opere infrastrutturali, su tutto la Monti-Mare, il tratto Amandola-Servigliano che è opera fondamentale. I cantieri Pnrr (e quelli post-sisma) sono molti e vanno portati a conclusione nei termini perentori stabiliti dall’Ue. Nel prossimo quinquennio si gestiranno molte risorse e abbiamo bisogno che tutto venga portato a termine, ciò per il rilancio del territorio e invertire lo spopolamento. Tutto questo merita un’attenta riflessione, le proposte dovranno partire dalle campagne di ascolto con i cittadini, poi servirà unità e idee che siano al di sopra delle fazioni partitiche. Serve aggregare, bisogna gestire il nuovo, il futuro ci aspetta".

a.c.