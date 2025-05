Bellezza in passerella con ’Miss Blumare’

La città di Porto San Giorgio può essere considerata il paese dei concorsi di bellezza. Infatti dopo aver ospitato negli anni le selezioni di quello che viene considerato il non plus ultra a livello nazionale di tale tipo di eventi, vale a dire Miss Italia, di cui lo scorso anni si è tenuta addirittura la finalissima nel teatro cittadino, ora è la volta della selezione del concorso nazionale "Miss Blumare 2025". La serata patrocinata dal comune di Porto San Giorgio si terrà domenica prossima, primo giugno alle ore 21 in piazza Matteotti e il coinvolgimento del viale della stazione. Sarà presentata da Giammaria Marinangeli. Ospiti della manifestazione di domenica: "Magia d’Oriente" con Danza del ventre, Danza Cris Dance Cristina e la Alessandra Mariani.

Miss Blumare è il concorso nazionale di bellezza gratuito che viene promosso in tutte le maggiori piazze d’Italia e la cui finale si terrà a bordo di una nave da crociera: a bordo di Msc Grandiosa dal 9 al 15 novembre 2025.