Belmonte e la capsula del tempo: sarà riaperta solo tra 75 anni

Ieri mattina di fronte all’ex scuola elementare presso Largo Baglioni di Belmonte Piceno è stata deposta a terra una capsula del tempo, sarà riaperta fra 75 anni. Un progetto che l’Amministrazione cullava da qualche anno, ma che ieri mattina si è concretizzato di fronte agli alunni e insegnanti della scuola dell’Infanzia di Belmonte Piceno. Presenti anche il vice sindaco Danilo Pallotti e i tecnici del comune, che prima hanno predisposto all’interno di appositi vasetti di vetro e metallo a tenuta stagna il materiale raccolto, che poi è stato deposto con cura all’interno della capsula che poi è sigillata e sopra una pietra con la scritta: ‘Capsula del tempo. Aprire nel XXII secolo, ci vediamo nel futuro’.

Al suo interno è stato deposto vario materiale: i disegni realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia, che magari potranno rivederli fra 75 anni; una foto del Consiglio comunale con l’ultimo ordine del giorno dibattuto in Consiglio, una copia cartacea de il ‘Resto del Carlino’ del 26 settembre, un cappellino, una mascherina per la pandemia, un cellulare, diversi documenti e cartelloni di quelle che sono le manifestazioni più importanti del paese come: la festa della Santa Croce, il Paese dei Balocchi, il mercatino di Belmonte Apre le porte al Natale ed altro ancora.

I bambini hanno partecipato con gioia alla piccola cerimonia di deposizione della capsula del tempo, raccontando i loro disegni. "L’idea di realizzare una capsula del tempo era nata qualche tempo fa durante la precedente Amministrazione – racconta Danilo Pallotti – e quando il sindaco Bascioni ha voluto riproporla in questo mandato, è stata accettata all’unanimità. Le future generazioni potranno guardare nel passato, capire cosa è cambiato come la comunità si è evoluta, se certe manifestazioni esistono ancora, un salto nel tempo per capire dove stiamo andando".

Il sindaco che per motivi istituzionali era impegnato in Ancona, ha voluto comunque rilasciare un pensiero sull’iniziativa. "E’ una bella iniziativa – sostiene Ivano Bascioni – abbiamo voluto raccogliere uno spaccato di vita di questa comunità degli anni 2024 –2025, fra 75 anni magari i ragazzi che oggi frequentano l’Infanzia, potranno rivedersi e raccontare a loro volta questa comunità. Una società che sarà cambiata, che magari ai loro occhi potrà sembra anche un po’ strana, ma che ci racconta e ci offre la possibilità di guardare verso il futuro".

Alessio Carassai