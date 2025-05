Belmonte Piceno, da domani a domenica festa della Santa croce

Si svolgerà a Belmonte Piceno la festa in onore della ‘Santa Croce’, che oltre alle cerimonie religiose con la processione e la cresima dei giovani, ospiterà eventi di ritrovo da sempre apprezzati dai residenti della media Valtenna. L’Amministrazione di Belmonte Piceno in collaborazione con la Pro Loco locale, ha allestito un bel programma che mescola tradizione e musica, si parte domani 2 maggio e si proseguirà fino a domenica 4 con tante iniziative e gli stand gastronomici che saranno un funzione per tutta la durata della manifestazione con specialità come: arrosticini, patate, olive all’ascolana, braciole e salsicce. Il primo evento e per domani 2 maggio alle 21,30 nella nuova piazza Baglioni con il concerto del gruppo ‘Il Giardino dei Semplici’. Sabato 3 maggio, alle 11 Monsignor Rocco Pennacchio arcivescovo di Fermo celebrerà la Santa Messa e impartirà la cresima ai giovani del paese, nel pomeriggio alle 18 solenne processione con la reliquia della ‘Santa Croce’ accompagnata dal Corpo bandistico ‘Città di Falerone’, cerimonia popolare religiosa molto sentita nel piccolo borgo dell’entroterra Fermano. A chiudere la serata alle 21,30 il concerto di Fausto Leali, cantante dalla potente voce molto apprezzato dal pubblico. Infine domenica 4 maggio alle 16,30 passeggiata storico-letteraria e naturalistica organizzata in collaborazione con l’associazione ‘Viarum’, che permetterà di scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali di Belmonte Piceno, fino a raggiungere il rinnovato parco de ‘La Torricella’ dove si terrà un momento culturale con la declamazione di alcune poesie a cura di Gaetano Sbaffoni e le musiche della violinista Daniela Carlini. Il programma si concluderà con la serata danzante in compagnia di ‘Moreno il Biondo’, gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero.

a.c.