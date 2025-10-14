Ben 140 coperte da donare ai senza dimora

Quando la solidarietà si tocca con mano. Questo è lo slogan che guida i volontari del centro sociale San Marco, capaci di costruire speranza con un filo di lana. È partito all’alba di sabato un pullman, con a bordo un bagaglio di 140 coperte, alcuni membri del Centro Sociale, guidati dal loro presidente Claudio Monterubbiano, ed una delegazione di signore che le hanno realizzate, destinazione Montelupo Fiorentino.

Ad attenderli un gruppo di volontarie dell’associazione Sheep Italia, oltre alla consegna delle coperte, che verranno poi distribuite, ai senza dimora su tutto il territorio nazionale, un confronto sul mondo del volontariato, sulle emozioni e sensazioni che si provano nel donare. Tutto accompagnato dalla gratitudine dei destinatari, dagli ultimi, che confermano la necessità e l’utilità del lavoro svolto.

Spiega il presidente Monterubbiano: "Dopo l’esperienza del progetto ’Viva Vittoria’ realizzato il 10 marzo 2024 a Fermo, con la realizzazione di migliaia di pezze di lana che poi hanno avvolto la nostra piazza in una marea colorata e carica di solidarietà, è maturata nel nostro centro la consapevolezza di poter aiutare, anche attraverso il lavoro con i ferri o uncinetto, altre persone bisognose, creando altresì un modo di incontrarsi e stare insieme. Noi ci ritroviamo al centro, riscopriamo la socialità, la bellezza di condividere un’idea. Realizziamo insieme le coperte nel corso di pomeriggi o serate di chiacchiere e amicizia e poi mandiamo i nostri prodotti a chi ne ha bisogno. Speriamo che il nostro modello possa servire anche ad altri perché la bellezza del donare sta nella gioia che si riceve in cambio".