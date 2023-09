Ben 150 atleti della Boemia ospiti sulla costa

Ben 150 atleti in tre settimane su otto campi da beach volley a Lido di Fermo. Si è conclusa nei giorni scorsi la permanenza sulla costa fermana della delegazione di giovani atleti, guidata da Miloš Takác e Kristýna Marková, provenienti dalla Boemia che ormai da qualche anno arrivano sul litorale cittadino per praticare beach volley. Giorni intensi nel segno del rapporto di collaborazione fra la Boemia Centrale e Fermo, nel corso dei quali altri giovani atleti della Repubblica Ceca hanno fatto le loro sedute di allenamento, concludendo in complesso le tre settimane di sport che ha visto questi numerosi atleti prendervi parte. Ad accoglierli l’assessore allo sport Alberto Scarfini. Per accogliere al meglio la delegazione boema, c’è stata la collaborazione di Andrea Vallorani dello chalet Doppio Zero, Cristiano Eusebi del villaggio turistico Riva dei Pini, Simone Sabbatini della ditta Open Beach di Marina di Altidona.