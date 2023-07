"Ben 18 Comuni senza sportelli bancari"

Comuni che non hanno servizi essenziali. Stiamo parlando di Belmonte Piceno, Campofilone, Francavilla D’Ete, Lapedona, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monte Giberto, Monteleone Di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Moresco, Sant’Elpidio a Mare, Smerillo: ben 18 i comuni del Fermano senza sportello bancario, dei 60 (su 225 Comuni) in tutta la regione. Un amaro primato per la provincia, pari merito con il Maceratese, secondo l’indagine condotta dal Centro Studi Cna Marche, su dati di Banca d’Italia e della Camera di Commercio, conseguenza della tendenza del sistema del credito marchigiano a puntare sempre più sull’home banking rispetto al tradizionale sportello. Attenzione però: "Il 36,7 per cento delle famiglie marchigiane non ha attivato servizi di home banking, fa notare il Presidente Cna Fermo Emiliano Tomassini, si tratta per la maggior parte di anziani soli che non hanno dimestichezza con il digitale e temono le truffe on line. Il credito cambia pelle, ma a pagarne il prezzo sono i cittadini, per lo più anziani, dei piccoli Comuni montani e delle aree interne, luoghi colpiti, nell’ultimo decennio, dalla chiusura di ospedali, uffici postali, edicole, sportelli delle società di luce e gas. A risentirne è la qualità della vita, con un progressivo spopolamento di questi territori e con un calo delle presenze di turisti, che privilegiano località che offrono servizi". Il direttore generale Andrea Caranfa spiega che l’elenco dei comuni isolati è destinato ad allungarsi: "C’è il rischio che si possa aggiungere anche Monterubbiano che, con la frazione di Rubbianello, per via di una politica di riorganizzazione dell’istituto di credito, potrebbe perdere i due sportelli attualmente presenti a favore di un’area self. Un problema non solo per la popolazione più anziana, spesso costretta a spostamenti nei Comuni vicini per le operazioni bancarie o semplicemente per i prelievi bancomat, ma un disagio non da poco anche per esercenti e commercianti, che debbono versare in banca i loro incassi giornalieri, in territori dove si paga ancora in contanti, soprattutto per i piccoli acquisti". Calano di continuo gli sportelli aperti nelle Marche, sempre più istituti di credito operano nelle Marche ma il centro decisionale è altrove. A garantire servizi finanziari sono anche gli uffici postali, ma si riducono gli sportelli e i giorni a disposizione della clientela. "E’ vero che spesso sono le tabaccherie, dove presenti, ricordano Tomassini e Caranfa, a garantire, con apposite convenzioni, servizi elementari come prelievi, versamenti, pagamenti di utenze e multe".