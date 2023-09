Ben 48 orti a San Tommaso. Ecco le regole

È un’attività terapeutica, qualcosa che fa bene al corpo e all’anima ma anche all’ambente. Va avanti da molti anni il progetto degli orti urbani del comune di Fermo, tre le aree attualmente disponibili, a San Tommaso, a Marina Palmense e a Val d’Ete-Sacri Cuori. L’unico spazio per il momento realmente a disposizione è quello più ampio, il nucleo ortivo in località S. Tommaso, che è composto da 48 orti della superficie di circa 80 metri quadrati ciascuno, per la quasi totalità con concessioni ancora in essere fino al 10 novembre. Il nucleo ortivo in località Val d’Ete-Sacri Cuori deve ancora essere sistemato, mentre quello di Marina Palmense, in considerazione dei lavori in corso nella porzione adiacente per la realizzazione del nuovo impianto polisportivo, potrà essere ridefinito unicamente a conclusione dell’intervento, una volta capito quanto spazio sarà ancora a disposizione alla luce della nuova palestra. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato i criteri di rinnovo e di assegnazione delle concessioni, per i 48 orti a San Tommaso, 38 dei quali saranno orti urbani tradizionali e dieci orti sociali, dedicati a persone più anziane, in difficoltà, seguite dai servizi sociali e con redditi più bassi. C’è ancora tempo fino al 28 settembre per partecipare al bando, pubblicato sul sito www.comune.fermo.it. La giunta ha stabilito che avranno la precedenza gli attuali detentori degli orti che potranno fare richiesta e mantenere lo spazio assegnato. Il resto delle richieste che arriveranno farà parte di una graduatoria che durerà quattro anni e che servirà a coprire eventuali future disponibilità. Chi si prende cura dell’orto può disporre dei prodotti che produce, a fronte di un canone annuo. Gli orti tradizionali costano 75 euro l’anno, 35 gli orti sociali.