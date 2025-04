Bene di interesse storico. C’è anche la chiesa . Madonna del Carmine

Dopo la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro Apostolo e Antonio Abate, a Monsampietro Morico anche la chiesa della Madonna del Carmine, è stata dichiarata ‘bene di interesse storico artistico e architettonico’. Custode da secoli di devozione popolare, la chiesa conserva caratteristiche storiche di estremo valore culturale. E’ ornata da due affreschi, uno rappresentante la ‘Madonna col Bambino tra angeli musicanti’ e un altro la ‘Madonna del Carmine in contemplazione del Crocifisso’. Si tratta di affreschi di mano diversa, databili al XIII-XIV secolo, su cui sono riportare varie iscrizioni. Tra queste la testimonianza del passaggio di Papa Sisto V. L’iscrizione riporta infatti la visita del cardinal ‘Monte Alto’, al secolo Felice Peretti (poi Sisto V) in data 1576. Il provvedimento con cui si riconosce il pregio della chiesa della Madonna del Carmine è stato emesso dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale del ministero, lo scorso 11 aprile. Nel parere istruttorio alla delibera, la Soprintendenza alle Belle Arti scrive "la chiesa conserva caratteristiche storiche distintive dell’architettura ecclesiastica definita ‘fuori porta’ nonché peculiari testimonianze artistiche che abbracciano un esteso arco temporale che va dal XIII secolo all’inizio del XX". La chiesa della Madonna del Carmine è situata fuori la cinta muraria del borgo, è stata realizzata con materiale di riciclo di epoca romana e grazie ai lavori di consolidamento apportati tra il 2006 e 2008, ha resistito al sisma 2016. "Un grande risultato che attesta l’eredità culturale del nostro paese – dice il sindaco Andrea Claudi – ed unisce la valorizzazione artistica a quella della tradizione popolare visto che il culto della Madonna del Carmine, è da secoli molto sentito dalla comunità. Basta ricordare che la chiesa è custode di tanti ex voto espressi per grazie richieste o ricevute ".

Paola Pieragostini