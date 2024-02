Bene Furlanetto . Prova sottotono per Petrungaro Nella partita contro il Cesena, il Furlanetto si distingue per il suo miracolo nel gol subito, ma deve migliorare il gioco coi piedi. Eleuteri si sposta in avanti a causa dell'infortunio di Malaccari, ma non riesce a distendersi spesso. Fort fa bene nel gioco aereo e nella gestione del pallone, ma commette qualche errore di disimpegno. Spedalieri e Pistolesi commettono qualche passaggio sbagliato, ma fanno una buona partita. Scorza è il factotum del centrocampo nel primo tempo, ma cala nel secondo. Giandonato guida il possesso palla, ma manca di lucidità in alcune occasioni. Misuraca si vede poco nella prima frazione, ma cresce nella seconda. Malaccari si infortuna dopo soli tre minuti di gioco e viene sostituito da Heinz, che commette errori decisivi e viene espulso. Paponi ha una partita difficile, mentre Petrungaro non riesce ad accendersi. L'allenatore Stefano Protti prepara bene la partita, ma l'infortunio di Malaccari cambia le carte in tavola.