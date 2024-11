"Bene i posti di lavoro ma quel ristorante ha portato anche disagi"

A Campiglione è già McDonald’s mania, il fast food ha aperto da un paio di giorni e già si registra il tutto esaurito, lunghe code, parcheggi presi d’assalto, la folla delle grandi occasioni, traffico impazzito. Un fine settimana di quelli importanti per il locale che ha dato lavoro a cinquanta fermani e si prepara a polverizzare tutti i record. Fin qui, tutto bene. L’altro lato della medaglia è la vita dei residenti che si ha già subito un deciso cambiamento, il McDonald’s è stato sistemato in parte del parcheggio di proprietà della famiglia Gabrielli, adiacente al centro commerciale Girasole e proprio attaccato alle case, come spiega l’ex consigliere comunale Mauro Strovegli che vive qui da sempre: "Non siamo certo contrari alla crescita del quartiere o allo sviluppo di nuove attività che offrono posti di lavoro. Dico solo che quando si programmano locali tanti impattanti bisogna prima di tutto tenere conto della qualità della vita dei residenti e magari immaginare di sistemarli dall’altra parte, verso il fiume, vicino al cinema, per poter avere tutta la libertà del mondo. Noi oggi ci chiediamo perché dobbiamo subire l’assalto delle auto, l’odore di cucinato e di fritto in casa fin dalle prime ore del mattino, mucchi di rifiuti proprio di fronte alle abitazioni. È un regalo che ci è stato fatto, proprio di pessimo gusto. Io credo che quando si progetta la crescita di un quartiere ci si debba pensare bene, per costruire davvero uno sviluppo armonico, altrimenti è solo un caos, che è quello che ci aspettiamo da queste parti e che di fatto è già qui". Il locale resta aperto fino all’una di notte ma è facile immaginare che si finirà per fare più tardi di quell’ora, i primi giorni sono già infuocati e si prospettano momenti intensi, di panini e di file, di attesa e qualche disagio per chi non si aspettava, solo pochi anni fa, che Campiglione diventasse un quartiere super dinamico.