"Bene il ponte, ma lo sviluppo è altro"

"Bene il ponte su via Salvo D’Acquisto, Fermo però paga altre scelte poco lungimiranti". È la segnalazione di Lorenzo Giacobbi e Luciano Romanella, consiglieri della Lega, che sottolineano come nell’area del polo scolastico si potesse ragionare in maniera diversa: "Ogni novità strutturale porta a pareri e considerazioni soggettive dei cittadini, sia dal punto di vista estetico che funzionale – spiegano –. Questo è quanto sta accadendo a Fermo a seguito dell’inaugurazione del nuovo ponte pedonale a ridosso del polo scolastico di Santa Lucia È importantissimo garantire la sicurezza agli studenti che ogni mattina si recano a scuola, così come è altrettanto importante garantire uno sviluppo e futuro alla città di Fermo". I consiglieri di minoranza ribadiscono che il ponte è costato 600mila euro, quando tutta l’area Santa Lucia, a due passi dal ponte, sarebbe costata al Comune di Fermo 650mila euro, "se solo il sindaco con la sua maggioranza avessero aderito al diritto di opzione offertogli dall’Agenzia del Demanio nel maggio 2019. Un’area che poteva essere adibita a servizi, strutture e spazi riservati proprio agli studenti del polo scolastico, un’area a ridosso del centro storico strategica anche per lo sviluppo turistico della città. Una scelta che non abbiamo mai condiviso e più volte ribadito anche nella sede opportuna del Consiglio Comunale. Sono passati quattro anni, ma le scelte assurde che hanno segnato il futuro di Fermo è giusto ricordarle", concludono.