Bene in Liguria, nuovi successi per ’Liberi nel vento’

Una gran bella regata quella organizzata dal circolo veliero Andora, in Liguria, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. Gli atleti della classe della Classe 2.4mR si sono sfidati in ben quattro prove su un marre calmo, Il portacolori di Liberi nel vento Giancarlo Mariani nel primo giorno di regata chiudeva primo nella classe provvisoria. Alla fine si è classificato terzo. Mentre lui era impegnato in Liguria, al Marina è iniziata la stagione sportiva 2024 con gli allenamenti in vista delle prossime partecipazioni alle regatta nazionali delle classi veliche 2.4mR e Hansa 303.