Bene la ristorazione, meno gli alberghi

Buona affluenza per la ristorazione, meno per la richiesta di soggiorni in alberghi ed hotel per il lungo ponte che abbraccia il periodo pasquale. Questa la tendenza per il territorio Fermano, che si desume dalle dichiarazioni dei titolari di agriturismo, hotel, alberghi e centro benessere, da cui emerge una mappatura del turismo pasquale, fortemente diversificata sotto vari aspetti. Costi, qualità del cibo e del servizio, location e concezione della vacanza secondo il proprio livello culturale, fanno del flusso turistico nel Fermano, una grande soddisfazione per alcuni settori ricettivi, meno per altri. A voler fare un bilancio delle richieste va senz’altro affermato che agriturismo e ristoranti sono al completo con richieste fatte da gruppi e famiglie. In modo particolare sono richiesti gli agriturismi il cui servizio concede anche la possibilità di godere di spazi aperti nella natura unitamente alla qualità del cibo prodotto in casa. Più debole la richiesta ad hotel per camere da soggiorno più o meno prolungato legato alla Pasqua. Un trend mancante, rimpiazzato da eventi proposti privatamente dalle strutture o dai Comuni, che fungono quindi da attrattiva nelle prenotazioni. Dinamica e di grande richiesta, invece, la vacanza relax in centro benessere, dove i turisti sono essenzialmente coppie o persone singole, che cercano la ricercatezza del benessere del corpo e della mente, scegliendo di staccare dalla pressione quotidiana, per immergersi nella pace della cura per se stessi. La richiesta diversificata della vacanza o del pranzo pasquale, è, come ci si aspettava, molto legata anche alle condizioni economiche dei turisti o clienti, che non rinunciano alla qualità delle offerte e dei servizi, nel rispetto delle proprie possibilità finanziarie. Fattore, questo, particolarmente influente nella scelta di molti fermani, di risparmiare acquistando cibi pronti da asporto per il pranzo pasquale a casa, in famiglia.

Paola Pieragostini